Летопись азербайджанского кино в 300 фотографиях – в Госфильмофонде открылась выставка работ Парвиза Гулиева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Госфильмофонде Азербайджана состоялось открытие фотовыставки, посвященной 125-летию азербайджанского кино и 100-летию киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, сообщает Trend Life.

В обширную экспозицию вошли фотоработы из коллекции известного азербайджанского фотографа, заслуженного работника культуры Парвиза Гулиева. На выставке, развернутой в фойе Госфильмофонда, представлено более 300 фотографий.

Перед открытием фотовыставки выступил директор Госфильмофонда, заслуженный деятель искусств, кинорежиссер Джамиль Гулиев, он рассказал о творческом пути Парвиза Гулиева, о роли фотохудожника в азербайджанском кино и создании его фотолетописи.

Было отмечено, что более 60 лет Парвиз Гулиев проработал на киностудии "Азербайджанфильм", был фотографом свыше 50 отечественных художественных фильмов. Долгие годы он возглавлял фотоцех киностудии, за этот период Парвиз Гулиев собрал огромную коллекцию фотографий – это кадры из фильмов, рабочие моменты кинокартины, портреты известных актеров и режиссеров.

Заслуженный артист Азербайджана, режиссер Эльхан Гасымов в своем выступлении коснулся раннего периода деятельности фотохудожника, подчеркнув, что любовь к фотографии и кино у него зародилась в юном возрасте.

Отметим, Парвиз Гулиев родился 19 января 1942 в Баку. По собственной инициативе создал фотоархив, в котором собраны в соответствии с каталогом все фотокадры и негативы фильмов, снятых на киностудии "Азербайджанфильм". Это 100-летняя история! В 1977 году был награжден Почетной грамотой Комитета государственной кинематографии при Кабинете министров СССР, в 1980 году стал "Отличником кинематографии", а также членом Союза кинематографистов СССР, в 1989 году получил звание "Ветерана труда". Неоднократно принимал участие в Днях культуры Азербайджана, проходящих в разных уголках СССР, оформлял фото-стенды. Участвовал в оформлении фойе киностудии "Азербайджанфильм", Государственного фильмофонда Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республики. Принимал участие в оформлении фотостендов, приуроченных к юбилеям известных деятелей кино, проводимых в Государственном фильмофонде Азербайджанской Республики. Во многих книгах, журналах, каталогах, проспектах, а также в энциклопедии кино широко использованы фотографии мастера.