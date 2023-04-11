В Центре Гейдара Алиева открылся Театральный форум "Азербайджанский театр - 150: перспективы развития" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре Гейдара Алиева в Баку открылся Театральный форум на тему "Азербайджанский театр - 150: перспективы развития", проводимый в рамках мероприятий, посвященных 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщает Trend Life.

Форум будет проходить в течение двух дней – 11-12 апреля. Театральный форум организован совместно министерством культуры Азербайджана и Центром Гейдара Алиева при участии Азербайджанского государственного университета культуры и искусств.

На открытии мероприятия был продемонстрирован видеоролик о пути развития профессионального национального театра Азербайджана, имеющего 150-летнюю историю.

В рамках форума пройдут панельные дискуссии на тему "Традиции и тенденции в азербайджанском театре", "Современная актерская школа в национальном театре: системный подход в процессе обновления", "Концепция и стратегические цели", "Развитие человеческого капитала в театральной сфере". В программу мероприятия включены выступления заслуженного деятеля искусств России, кандидата филологических наук, ректора Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григория Заславского, а также нашего соотечественника, театрального продюсера, режиссера, заведующего кафедрой продюсерства и менеджмента исполнительских искусств ГИТИСа, кандидата искусствоведения, доцента Эльшана Мамедова, приглашенных на форум в качестве экспертов.

Предложения, собранные на основе обмена идеями и дискуссий в ходе форума, будут учтены в плане мероприятий, составляемым в связи с "Государственной стратегией культуры Азербайджана на 2020-2040 годы".

В форуме принимают участие известные театральные деятели, режиссеры, актеры, руководство и творческие коллективы театров Баку и регионов, представители народных и независимых театров, преподаватели и студенты Государственного университета культуры и искусств.