Творчество Мусы Багирова в летописи азербайджанского кино (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Госфильмофонде Азербайджана прошло очередное мероприятие в рамках цикла ретроспективных показов "Летопись азербайджанского документального кино", посвященного 125-летию азербайджанского кино и 100-летию киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, сообщает Trend Life.

Вечер был посвящен творчеству заслуженного деятеля искусств, профессора, кинорежиссера Мусы Багирова (1932 -2022 годы).

Директор Госфильмофонда, заслуженный деятель искусств, кинорежиссер Джамиль Гулиев рассказал о деятельности Мусы Багирова, его заслугах в отечественном кинематографе и педагогической деятельности.

Было отмечено, что Муса Багиров создал более 50 фильмов. Его кинокартины были удостоены наград ряда международных кинофестивалей.

Далее вниманию зрительской аудитории были представлены две документальные киноленты Мусы Багирова – "Есть такая деревня" и "Азыхская пещера"

Фильм "Есть такая деревня", посвящен Хындырыстану – одному из старейших сел Агдамского района Азербайджана и его жителю Ильдырыму Джафарову, который внес большой вклад в развитие этого края.

"Азыхская пещера" - научно-популярный фильм, повествующий об Азыхской пещере - комплексе из шести пещер у села Азых, расположенном в Ходжавендском районе. Он находится к северо-западу от города Физули.

После показа от имени семьи Ильдырыма Джафарова выступили Бахрам Шукюров и Айбениз Джафарова, от имени семьи Мусы Багирова - Зия Сеидбейли, они выразили признательность организаторам мероприятия за возможность вновь посмотреть фильмы кинорежиссера Мусы Багирова.

Отметим, что Муса Багиров родился 10 мая 1932 года. На киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы и в рамках творческого объединения "Экран" он создал более 50 фильмов.

В 1994 году профессор Муса Багиров был назначен на должность заведующего кафедрой "Кино и телевидение" Азербайджанского государственного университета культуры и искусств.

В 1997 году на основе данной кафедры были созданы кафедры "Режиссер телевидения" и "Кинорежиссура и операторское искусство". Кафедру "Режиссер телевидения" возглавил Муса Багиров.

Он также является автором исследований о дважды Герое Советского Союза, генерал-майоре Ази Асланове, снял о нем фильм.