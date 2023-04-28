Более 3000 работ отправлено на конкурс в рамках VI Республиканского художественного фестиваля

БАКУ /Trend Life/ - На конкурс, проводимый в рамках VI Республиканского художественного фестиваля "AZƏRBAYCANIM" (Мой Азербайджан), оправлено белее 3000 работ, авторами которых являются до 2500 детей, подростков и представителей молодежи из свыше 500 школ или творческих учреждений страны.

Об этом Trend Life сказал директор Центра искусств "Хатаи" Захид Авазов.

Захид Авазов подчеркнул, что прием заявок на конкурс, тема которого цветы, завершился. Конкурс проходит по трем возрастным группам до 11 лет, 11-16 лет и 16-21 года. При отборе, с учетом возраста автора, приоритет будет отдаваться работам, созанным без постороннего вмешательства (педагог, родитель).

В ближайшие дни организаторы предоставят информацию о результатах отбора на конкурс и времени проведения выставки.

Автором, чьи работы войдут в экспозицию, будут вручены сертификаты, а самым активным образовательным центрам (объединение, художественная школа и т.д.) - благодарственные письма.

Авторы 10 лучших работ в каждой возрастной категории будут приглашены на фестиваль.

VI Республиканский художественный фестиваль проводится в рамках "Года Гейдара Алиева" при организации министерства культуры, министерства науки и образования, Союза художников Азербайджана, ЗАО "Азербайджанское телевидение и радио", Исполнительной власти Хатаинского района Баку, Государственной картинной галереи и Центра искусств "Хатаи". Фестиваль проводится с целью стимулирования творчества детей, подростков и представителей молодежи, а также развития их художественного вкуса.

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