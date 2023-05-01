В Эстонии будет представлена большая концертная программа "Вечность" с участием мастеров искусств Азербайджана

БАКУ /Trend Life/ - Большая концертная программа "Igavik" (Вечность) с участием ведущих представителей современной академической музыкальной сцены Азербайджана и Нарвского симфонического оркестра будет представлена 2 мая в Нарве, в Geneva kontserdimaja, и 3 мая в концертном зале Estonia в Таллинне, сообщил Trend Life участник мероприятий, заслуженный артист Азербайджана, тарист Алиага Садиев.

Программа посвящена 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева. Слушателям будет предложена впечатляющая панорама азербайджанской музыки – от уходящего корнями в средневековье мугама до симфонических полотен национальных композиторов XX века.

В программе также примут участие народные артисты Азербайджана Назакет Теймурова (ханенде) и солистка Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Фатима Джафарзаде (сопрано). Нарвский симфонический оркестр возглавит дирижер Азербайджанского академического театра оперы и балета, профессор Бакинской музыкальной академии, народный артист Азербайджана Ялчин Адигезалов.

Концерты Нарвского симфонического оркестра и артистов Азербайджана проводятся при поддержке посольства Азербайджана в Эстонии и Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана.