Азербайджан и Чехия: юбилейный концерт в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку представлена концертная программа, посвященная 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Чешской Республикой, сообщает Trend Life.

В начале мероприятия в своих выступлениях посол Чехии в нашей стране Милан Седлачек и депутат Милли Меджлиса (парламент), руководитель рабочей группы по азербайджано-чешским межпарламентским связям Эльнур Аллахвердиев отметили динамичное развитие отношений между двумя странами за последние 30 лет.

Была выражена уверенность, что существующие отношения между странами в различных сферах будут и впредь развиваться и углубляться.

Затем слово было передано музыке, на вечере выступил Азербайджанский государственный камерный оркестр имени Гара Гараева под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста Азербайджана Фахраддина Керимова. Солисты программы - скрипачи, лауреат международных конкурсов, профессор Пльзеньской государственной консерватории (Чехия) Роман Федчук и лауреат республиканских и международных конкурсов Джанель Наджафли.

На вечере прозвучали сочинения азербайджанских и западноевропейских композиторов.

Музыкальная программа была встречена слушателями с большим интересом.

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