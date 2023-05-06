Названы победители конкурса "Sən elə bir zirvəsən..." (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку подведены итоги конкурса художественного чтения "Sən elə bir zirvəsən...", посвященного 100-летию со дня рождения основателя независимого Азербайджанского государства, общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщает Trend Life.

Конкурс проведен при организации Министерства культуры и Союза театральных деятелей Азербайджана (СТДА).

По решению членов жюри победителями конкурса стали:

- I место - актер Сумгайытского государственного драматического театра Изамеддин Багиров, который был удостоен диплома и денежной премии в 500 манат;

- II место – актриса Шушинского государственного музыкального драматического театра Ханира Искендерова, которая удостоена диплома и денежной премии в 400 манат;

- III место – актер Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Илькин Мехтиев, который удостоен диплома и денежной премии в 300 манат.

Специальные дипломы жюри конкурса вручены актерам Азербайджанского государственного театра юного зрителя Халиде Шарифовой и Рашаду Сафарову, Нахчыванского государственного национального музыкального драматического театра - Шоле Алышовой, Лянкяранского государственного драматического театра – Салеху Азимзаде, каждый из которых удостоен денежной премии в 250 манат.

Также дипломов участника конкурса и денежной премии в 200 манат удостоены актеры Агдамского государственного драматического театра Анар Ахмедов, Газахского государственного драматического театра Юсиф Гасанов, Физулинского государственного драматического театра Гачаг Гараев, Гусарского государственного лезгинского драматического театра Рамелла Рзаева.