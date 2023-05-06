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Названы победители конкурса "Sən elə bir zirvəsən..." (ФОТО)

Культура Материалы 6 мая 2023 22:09 (UTC +04:00)
Названы победители конкурса "Sən elə bir zirvəsən..." (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - В Баку подведены итоги конкурса художественного чтения "Sən elə bir zirvəsən...", посвященного 100-летию со дня рождения основателя независимого Азербайджанского государства, общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщает Trend Life.

Конкурс проведен при организации Министерства культуры и Союза театральных деятелей Азербайджана (СТДА).

По решению членов жюри победителями конкурса стали:

- I место - актер Сумгайытского государственного драматического театра Изамеддин Багиров, который был удостоен диплома и денежной премии в 500 манат;

- II место – актриса Шушинского государственного музыкального драматического театра Ханира Искендерова, которая удостоена диплома и денежной премии в 400 манат;

- III место – актер Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Илькин Мехтиев, который удостоен диплома и денежной премии в 300 манат.

Специальные дипломы жюри конкурса вручены актерам Азербайджанского государственного театра юного зрителя Халиде Шарифовой и Рашаду Сафарову, Нахчыванского государственного национального музыкального драматического театра - Шоле Алышовой, Лянкяранского государственного драматического театра – Салеху Азимзаде, каждый из которых удостоен денежной премии в 250 манат.

Также дипломов участника конкурса и денежной премии в 200 манат удостоены актеры Агдамского государственного драматического театра Анар Ахмедов, Газахского государственного драматического театра Юсиф Гасанов, Физулинского государственного драматического театра Гачаг Гараев, Гусарского государственного лезгинского драматического театра Рамелла Рзаева.

Названы победители конкурса "Sən elə bir zirvəsən..." (ФОТО)
Названы победители конкурса "Sən elə bir zirvəsən..." (ФОТО)
Названы победители конкурса "Sən elə bir zirvəsən..." (ФОТО)
Названы победители конкурса "Sən elə bir zirvəsən..." (ФОТО)
Названы победители конкурса "Sən elə bir zirvəsən..." (ФОТО)
Названы победители конкурса "Sən elə bir zirvəsən..." (ФОТО)
Названы победители конкурса "Sən elə bir zirvəsən..." (ФОТО)
Названы победители конкурса "Sən elə bir zirvəsən..." (ФОТО)
Названы победители конкурса "Sən elə bir zirvəsən..." (ФОТО)
Названы победители конкурса "Sən elə bir zirvəsən..." (ФОТО)
Названы победители конкурса "Sən elə bir zirvəsən..." (ФОТО)
Названы победители конкурса "Sən elə bir zirvəsən..." (ФОТО)
Названы победители конкурса "Sən elə bir zirvəsən..." (ФОТО)
Названы победители конкурса "Sən elə bir zirvəsən..." (ФОТО)
Названы победители конкурса "Sən elə bir zirvəsən..." (ФОТО)
Названы победители конкурса "Sən elə bir zirvəsən..." (ФОТО)
Названы победители конкурса "Sən elə bir zirvəsən..." (ФОТО)
Названы победители конкурса "Sən elə bir zirvəsən..." (ФОТО)
Названы победители конкурса "Sən elə bir zirvəsən..." (ФОТО)
Названы победители конкурса "Sən elə bir zirvəsən..." (ФОТО)
Названы победители конкурса "Sən elə bir zirvəsən..." (ФОТО)
Названы победители конкурса "Sən elə bir zirvəsən..." (ФОТО)
Названы победители конкурса "Sən elə bir zirvəsən..." (ФОТО)
Названы победители конкурса "Sən elə bir zirvəsən..." (ФОТО)
Названы победители конкурса "Sən elə bir zirvəsən..." (ФОТО)
Названы победители конкурса "Sən elə bir zirvəsən..." (ФОТО)
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