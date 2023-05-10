В Арт-центре Nine Senses открылась выставка "100", посвященная великому лидеру Гейдару Алиеву (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках "Года Гейдара Алиева" в Арт-центре Nine Senses в Sea Breeze Resort в Баку представлена выставка под названием "100", авторами которой являются скульптор Кянан Алиев и художник Намиг Гусейнов, сообщает Trend Life.

Экспозиция посвящена 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. Сто личностей, сто судеб, сто пар рук людей, встречавшихся в свое время с великим лидером Гейдаром Алиевым.

По словам куратора выставки Натальи Жуковой - искусствоведа, галериста из Санкт-Петербурга (Россия), через правило трех рукопожатий, прикоснувшись к этим рукам, мы прикасаемся и к тем, с кем они взаимодействовали…

"Уникальная идея экспозиции отражает ряд символов. В основе концепции заложена мысль о том, как видные деятели в различных областях трудились во благо развития культуры и искусства, спорта и образования, медицины и науки... И все это для благополучия своей родины, своей страны. Всегда поддержку им оказывал великий лидер Гейдар Алиев", - отмечает она, подчеркивая, что руки материализуют задуманное человеком, создавая творения, шедевры, создавая жизнь.

В рамках масштабного проекта скульптор Кянан Алиев и художник Намиг Гусейнов создали 100 отливок рук наших выдающихся современников - народного художника, скульптора-монументалиста, академика Омара Эльдарова, известного врача-онколога, академика Джамиля Алиева, архитектора Расима Алиева, Национального героя Азербайджана Мадата Гулиева, народных писателей Анара, Чингиза Абдуллаева, большого друга азербайджанского народа, народного писателя Казахстана Олжаса Сулейменова, известных ханенде, народных артистов Алима Гасымова, Арифа Бабаева, Алибабы Мамедова, всемирно известного фотографа Резы Дегати, чьи социальные и военные репортажи покорили сердца миллионов людей на планете.

Авторам выставки удалось сделать посмертный слепок рук народного художника СССР и Азербайджана Таира Салахова.

"Я всегда мечтал создать Музей рук великих людей", - говорит Кянан Алиев, участник 58-й Венецианской биеннале. По его словам, экспозиция "100" - часть его большой мечты по увековечиванию великих имен, наших современников, которые своими руками и чистым сердцем делают наш мир лучше, красивее и безопасней.

В беседе с представителями СМИ Кянан Алиев также рассказал, как проходила работа.

"Некоторые из тех, к кому мы обращались в связи с отливкой рук, вначале относились к нашей идее немного скептически, но потом, видя результат, меняли мнение. Взять слепок занимало чуть более 15 минут, но потом многие оставались и на последующую отливку. Так, вместо запланированных 15 минут они беседовали с нами три-четыре часа, у нас проходили интересные диалоги, они делились воспоминаниями, рассказывали о ярких, запоминающихся, важных моментах своей жизни и работы", - добавил скульптор.

Отметим, что выставка "100" открыта для посещения с седьмого мая по 15 июня, с 10:00 до 20:00. Вход – свободный.

Также следует отметить, что пространство, где представлена выставка, концентрирует положительную энергию, создает ощущение защищенности, вдохновляет на творчество.

Ознакомив представителей СМИ с экспозицией "100", Наталья Жукова провела экскурсию по Арт-центру Nine Senses.

Как отметила Жукова, идея создания Арт-центра Nine Senses принадлежит вице-президенту Фонда Гейдара Алиева Лейле Алиевой.

"Арт-центр строился в течение двух лет, пространство создано московским архитектором Алексеем Фурсовым и его командой. Одним оно по форме напоминает каплю, другим - воронку, третьи видят здесь очертания буты или цифры девять – как символа начала или завершения старого цикла. Здесь каждый получает возможность раскрыть в себе новые грани, творческую личность. Это пространство саморазвития, место, где можно проявить свою креативность. После посещения занятий в Арт-центре человек несет в мир другую энергию. И эта энергия будет воздействовать на всех, с кем он соприкасается", - сказала она.

Наталья Жукова добавила, что концепция деятельности Арт-центра направлена как на детей, так и на взрослых. Nine Senses – центр самообразования, творчества, развития. Здесь все духовные практики объединены с творческим процессом, здесь есть выставочная площадка, а рядом пространство для медитации, тишины и уединения. Сюда можно приехать на ретрит.

"У нас проходят занятия, мастер-классы по различным направлениям. Одно из них йога, медитации, а также танцы, которые ведет Нигяр Султанова – специалист международного уровня по телесным практикам. У нее на занятиях любой человек раскрывается. В занятиях также могут принять участие люди с ограниченными возможностями здоровья. Также мастер-классы у нас проводит йог из Индии Нандан, а еще есть такие мероприятия, как йога-завтраки, которые мы проводим совместно с Ругией Ашрафли (Ruchira).

В Арт-центре существует зона свободной импровизации, где применяется метод арт-терапии – работа с художественной глиной, красками. Считаем, каждый человек - художник, нужно только раскрыть поток этой энергии", - подчеркивает Жукова.

В Арт-центре Nine Senses будут созданы анимационная и звукозаписывающая студии. В анимационной студии взрослые и дети смогут создавать мультфильмы в программе stop-motion. Планируется, что данные анимационные работы в дальнейшем будут отправляться на фестивали.

"В театральном зале мы реализуем проект "Интерактивный театр", он не только про творчество, но и про взаимодействие внутри семьи. Наряду с этим, с народной артисткой Азербайджана Фидан Гаджиевой запускаем проект под рабочим названием "Фабрика звезд". Наставники будут вести занятия в течение трех месяцев. Педагоги у нас по разным направлениям, например, Ильхама Бабаева – по направлению вокальная йога, она работает не только с голосом, но и с энергетикой, с телом. Фидан Гаджиева обучает технике классической постановки голоса. В группе у каждого преподавателя будет 10 подопечных. В заключение проекта планируется организовать концерт, который поставит режиссер Эмин Мирабдуллаев, в Арт-центре он занимается направлениями, связанными с театральным искусством, голосом, сценическим мастерством. А дальше хотим поставить мюзикл под руководством московского режиссера Константина Солдатова, работающего сейчас в Баку", - сказала она.

Отметим, что на данный момент центральный зал Арт-центра - это пространство двух выставок. Там, наряду с экспозицией выставки "100", также представлены работы петербургского художника Максима Свищева, работающего с трехмерной компьютерной графикой.

Его работы – это яркие лайтбоксы, большие мультимедийные фрески. Для экспозиции в Арт-центре автор создал работы, олицетворяющие девять чувств. Это произведения, в которых показано переплетение чувств людей, друг на друга воздействующих и взаимодействующих.

Арт-центр Nine Senses – это место, где приходит вдохновение, где можно раскрыть свои чувства, погрузиться в духовные практики, проявить себя с творческой стороны. Посетите Арт-центр, и вы обязательно это почувствуете!