В Международном центре мугама состоится творческий вечер джазмена, гитариста Алескера Аббасова

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Международном центре мугама, 26 мая в 19.00, состоится творческий вечер джазмена, гитариста Алескера Аббасова, сообщает Trend Life.

На вечере выступят народные артисты Салман Гамбаров и Джамиль Амиров, заслуженный артист Тофиг Джаббаров, исполнители Ахмет Озкулалы (Турция, ударные инструменты), Шамси Тагизаде (духовые инструменты) и другие мастера джаза.

Алескер Аббасов является выпускником факультета струнных инструментов Азербайджанской государственной консерватории (ныне Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли). Музыкант работал в группах "Абшерон" и "Мугам" основателя азербайджанского джаз-мугама, пианиста и композитора, заслуженного артиста Вагифа Мустафазаде, в Эстрадном оркестре Азербайджанского государственного телевидения и радио под управлением народного артиста Рафига Бабаева и группы "Джанги", а также в ансамбле под руководством народного артиста Джамиля Амирова. Является участником многих международных джазовых фестивалей. На протяжении последних лет живет и работает в Турции.