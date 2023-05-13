YARAT приглашает на "Музейную ночь"

БАКУ /Trend Life/ - 19 мая Пространство современного искусства YARAT пригласит посетителей "Музейной ночи" в захватывающее и заставляющее задуматься путешествие.

Мероприятие, вдохновленное знаменитой теорией архетипов Карла Густава Юнга, основано на концепции "тени", сообщили Trend Life в YARAT. Таким образом, мероприятие, представленное под слоганом "За тенью", подарит каждому участнику возможность понять и выразить себя.

В программу "Музейной ночи" включены следующие мероприятия:

Центр YARAT (1-й этаж, выставочный зал)

Перформанс Алины Юсуповой "Черный без ограничений"

21:30 – 22:00

Возрастное ограничение: 18+

Мультимедийный перфоманс дуэта кодеров "RAW"

23:00 – 00:00

Возрастное ограничение: 18+

Центр YARAT (1-й этаж, библиотека)

Мандалотерапия Арзу Сулеймановой "Круг безмятежности"

18:30 – 19:30

Возрастное ограничение: 18+

Центр YARAT (2-й этаж)

Мастер-класс Рамала Казыма "Зеркало души"

18:00 – 19:00

Возрастное ограничение: 18+

Азербайджанский государственный театр пантомимы

Спектакль "Манкурт"

21:30 – 22:30

Возрастное ограничение: 18+

Музей живописи Азербайджана XX-XXI веков (1-й этаж, выставочный зал)

Интерактивный тур "Ночь в музее"

21:20 – 21:40

21:50 – 22:10

Возрастное ограничение: 18+

Музей живописи Азербайджана XX-XXI веков (2-й этаж)

Шекербура шоу

Интеллектуальная игра "Клуб 22"

22:30 – 00:00

Возрастное ограничение: 18+

Бакинский бульвар (рядом с судном-музеем "Сураханы")

Живой концерт групп "Call It" (Азербайджан) и "MokuMoku" (Грузия)

00:00 – 02:00

Проект "Музейная ночь" осуществляется при поддержке администрации бакинского Бульвара, платформы iTicket и компании Meatadore.

Вход на все мероприятия бесплатный.

Регистрация осуществляется через iTicket.

Для дополнительной информации: 050 246 92 92.