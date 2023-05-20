В Баку прошло мероприятие, посвященное творчеству кинооператора Фикрета Аскерова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Госфильмофонде Азербайджана прошло мероприятие, приуроченное к 80-летию со дня рождения известного азербайджанского кинооператора Фикрета Аскерова (1943 – 2013 годы), сообщает Trend Life.

В рамках вечера была представлена фотовыставка, отражающая творческий путь известного оператора.

Директор Госфильмофонда, заслуженный деятель искусств, кинорежиссер Джамиль Гулиев в своем выступлении рассказал о деятельности Фикрета Аскерова в азербайджанском кинематографе, художественно-эстетических принципах работы оператора.

Народные артисты Азербайджана, кинорежиссеры Огтай Миргасымов и Абдул Махмудов, заслуженный журналист Надежда Исмайлова, заслуженный деятель искусств, кинооператор Рафиг Гамбаров, заслуженный артист Мирза Агабейли поделились воспоминаниями о Фикрете Аскерове.

На мероприятии были продемонстрированы отрывки из фильмов, над которыми работал кинооператор - "Günlərin bir günü" (В один прекрасный день), "Qayınana" (Свекровь), "Bizi bağışlayın" (Простите нас) и "Yük"(Бремя).

Отметим, что Фикрет Аскеров родился в 1943 году в Гяндже. В 1972 году окончил кинооператорский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (сейчас - Всероссийский государственный институт кинематографии им. С. А. Герасимова) в Москве. С 1959 года работал на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы. Фикрет Аскеров является оператором многих известных отечественных фильмов.

Скончался 31 мая 2013 года.