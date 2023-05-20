Люблю вас и знаю, что это взаимно… - последние слова Ираны Тагизаде. Спектакль, слезы и занавес… (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - "Привет, семья! Вы где ходите? Почему так скучно у нас в группе? Распустила я вас. Так, собираемся и начинаем общаться на разные темы! Я знаю, некоторые были в Гяндже, некоторые сейчас в Питере. Рассказывайте, где, что и как прошло? Я же просила вас сохранить эту группу. Поэтому с завтрашнего дня жду от каждого "Доброе утро, добрый день и добрый вечер". Кто когда проснется… Люблю вас и знаю, что это взаимно", - написала Ирана Тагизаде своим коллегам за день до того, как покинуть этот мир.

В Русском драматическом театре имени Самеда Вургуна прошел вечер, посвященный памяти народной артистки Азербайджана, режиссера Ираны Тагизаде, сообщает Trend Life.

Любовь и ненависть, страсть и слезы, дружба и предательство, счастье и мучение - весь спектр этих чувств был представлен зрителям в спектакле Ираны Тагизаде "Прости за любовь" по мотивам пьесы "Айдын" видного представителя азербайджанской литературы, поэта, писателя и драматурга Джафара Джаббарлы.

Пьеса не оставила равнодушным абсолютно никого - казалось, что актеры не просто играют свои роли, а показывают жизнь и живут этой жизнью прямо на сцене. К чувствам героев присоединились и собственные чувства грусти и скорби актеров, ведь нелегко играть на сцене, зная, что в конце придется предстать перед зрителями без режиссера, без автора идеи спектакля…

Отчаяние Айдына, стыд Гюльтекин, жадность Довлет бека, разочарование Беюк ханым были представлены публике с такой тонкостью и мастерством, что каждый раз дрожь в голосе, трясущиеся руки, держащие оскорбительное письмо, каждый жест и каждый взгляд казались реальным событием, а не игрой.

После спектакля слово взял супруг Ираны Тагизаде, актер театра и кино, телеведущий, заслуженный артист Фирдовси Атакишиев. Он отметил, что данный спектакль знаменателен по нескольким причинам.

"Первая особенность заключается в том, что спектакль посвящен памяти Ираны Тагизаде. Вторая особенность - на сцене две Гюльтекин, а такого не бывает. Это очень символично, потому что Ирана очень любила обеих актрис и всегда просила их самих выбрать, кто и когда будет играть, так как обе они играют роль Гюльтекин одинаково потрясающе", - сказал он.

Действительно, роль Гюльтекин исполнили две актрисы - Хаджар Агаева и Натаван Гаджиева. Каждая из них с точностью передала эмоции и глубину характера своей героини Гюльтекин, и в исполнении каждой из них Гюльтекин из "вымышленного персонажа" превратилась во вполне реального человека.

Далее слово взяли исполнители главных ролей спектакля. Они сказали, что признательны Иране Тагизаде за предоставленную возможность проявить себя, а также за теплоту и поддержку.

Исполнитель роли Довлет бека, Мурад Исмаилов отметил, что именно Ирана Тагизаде впервые предоставила ему возможность исполнить главную роль, причем на русском языке. А исполнительница роли Беюк ханым, Егяна Гусейнли зачитала зрителям последнее отправленное Ираной Тагизаде сообщение своим коллегам в группе под названием "Семья". Это трогательное сообщение, представленное читателям в самом начале статьи, взволновало всех - и тех, кто много лет плечом к плечу работал с талантливым режиссером и тех, кто был мало знаком с ней.

Добрыми словами и воспоминаниями поделились народные артисты Азербайджана Фахраддин Манафов, Гусейн-Сафа Мирзагасанов, Мабуд Магеррамов и другие.

Ирана Тагизаде запомнилась всем как жизнерадостный человек с сильным характером. Она была профессионалом в своей сфере и привносила новшества в каждую из своих постановок. Слова актеров и деятелей искусства тронули всех до глубины души, ведь каждому из них было что сказать, и сердце каждого из них было переполнено.

Зал аплодировал стоя, на глазах у всех были слезы, занавес закрылся…

Ирана Тагизаде родилась в Баку 7 мая 1957 года. Окончила режиссерский факультет (мастерская Мехти Мамедова и Тофига Кязымова) Азербайджанского государственного института искусств имени М.А. Алиева (сейчас – Азербайджанский государственный университет культуры и искусств). С 1984 года работала в Бакинской русдраме. Среди ее ярких спектаклей - "Мужчина по вызову (Сирена и Виктория)", "Нонсенс", "Трамвай "Желание", "Мою жену звать Морис", "Братья Карамазовы", "Что угодно (Двенадцатая ночь)", "Ох, уж эта Анна", "Телескоп, или Полеты во сне и наяву", а также "Судьба артиста" - в Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре. Скончалась 9 апреля на 66-ом году жизни после тяжелой продолжительной болезни.