Детская филармония приглашает на концерт - "Sizi gözləyirik"

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанского государственного театра юного зрителя в Баку 2 июня состоится отчетный концерт Азербайджанской государственной детской филармонии, сообщает Trend Life.

Концертная программа "Sizi gözləyirik" (Мы ждем вас) будет посвящена Международному дню защиты детей, который отмечается 1 июня.

В концерте примут участие - детский хор "Şəms", вокальный класс, танцевальные коллективы разных возрастных групп при филармонии.

Программа будет насыщена яркими музыкальными композициями, зажигательными танцевальными номерами.

Билеты на мероприятие можно приобрести в кассах города и онлайн https://iticket.az/events/kids/sizi-gozleyirik/92693?fbclid=IwAR3UK1yuVqTm67ot0yxe9gnnqgnNm-uAteJ0r4DNMtnd47qeeTlx4pPyEsk

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