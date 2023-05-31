Фатма Мехралиева – от славы "Аршин мал алана" до смерти в одиночестве (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку состоялся вечер памяти известной исполнительницы, заслуженной артистки Азербайджана Фатмы Мехралиевой (1926-2000), сообщили Trend Life в пресс-службе МЦМ.

На вечере доктор философии по филологии Гюльгусейн Кязымлы рассказал о творческом пути Фатмы Мехралиевой, в исполнении солистов МЦМ прозвучали мугамы и народные песни из репертуара известной ханенде.

Фатма Мехралиева (лирическое сопрано) родилась 4 июня 1926 года в Губе. Мать Фатмы умерла, когда девочке было всего 3-4 года, и она осталась на попечении отца. Она была непоседой и доставляла отцу массу хлопот. Постоянно кто-то жаловался ему на проделки его дерзкой дочки. Однако односельчане быстро прощали эту девочку с веселым нравом и красивым голосом.

В школе Фатма очень активно занималась пением, выступала на различных мероприятиях. На одном из них ее исполнение привлекло внимание одного из основоположников азербайджанского национального музыкального театра, выдающегося оперного исполнителя Бюльбюля. Он рассказал о талантливом ребенке великому композитору и педагогу, основоположнику современного профессионального музыкального искусства Азербайджана Узеиру Гаджибейли. Фатма была приглашена в Баку, где своим исполнением народной песни «Qubanın ağ alması», покорила сердце Узеира Гаджибейли. Она начала посещать занятия в Национальной консерватории и продолжила образование в школе №18. А в 14 лет уже начала выступать в ансамбле "Sazçı qızlar" при Государственной филармонии, исполняла народные песни, мугамы и теснифы.

Большой успех ей принесла впервые исполненная песня Узеира Гаджибейли "Şəfqət bacısı" на слова Самеда Вургуна. Исполненные ею на фронте в годы Великой Отечественной войны песни включены в Золотой фонд национального радио Азербайджана.

Особое место в творческой жизни Фатмы Мехралиевой занимает роль служанки Телли в фильме "Аршин мал алан" (Arşın mal alan) по одноимённой музыкальной комедии Узеира Гаджибекова, снятом в 1944 году Рзой Тахмасибом и Николаем Лещенко на Бакинской киностудии и вышедшем на экраны в 1945 году. Эта роль была единственной в ее кинокарьере, но какой!

В фильме был блестящий состав актеров и вокалистов – Рашид Бейбутов (Аскер), Лейла Бадирбейли (Гюльчохра), Исмаил Эфендиев (Сулейман бек), Рахиля Меликова (Асья), Алекбер Гусейнзаде (Султан бек), Мюневвер Келентерли (Джахан хала), Лютфали Абдуллаев (Вели) и другие. Фильм был дублирован на 86 языков и показан в 136 странах мира. Только в СССР за полтора месяца проката фильм посмотрели 16 млн зрителей! При бюджете в 5 млн рублей фильм за два года проката принес казне 5 миллиардов рублей! И это без учета валютных поступлений. Более того, картина так понравилась Мао Цзэдуну, что он даже приказал снять в Китае местную версию. Творческий коллектив фильма был удостоен Сталинской премии, что в те годы считалось высшей премией в СССР.

После этого фильма 19-летняя Фатма Мехралиева становится настоящей знаменитостью, друзья и близкие стали называть ее по имени героини фильма – Телли. А их дуэт в фильме с Лютфали Абдуллаевым по-прежнему является шедевром музыкального и киноискусства, исполняется с большим удовольствием на различных мероприятиях.

Творческая карьера Фатмы Мехралиевой была на подъеме. Она была незаменимой исполнительницей мугама "Kəsmə şikəstə" и "Muğan qızı", мастерски исполняла такие композиции, как "Qubanın ağ alması", "Azərbaycan maralı", "Ahu kimi", "Qaragilə", "Unuda bilmirəm", "Qatar", "Zabul Segah" и т.д. В этот период она принимает активное участие в различных концертных программах в Государственной филармонии, выезжает на гастроли. В 1956 году ее вновь приглашают в музыкальный фильм - "Не та, так эта" (Мешади Ибад, O Olmasın, Bu Olsun), снятый Гусейном Сеидзаде по мотивам одноимённой комедии Узеира Гаджибейли, чтобы озвучить исполнение мугама "Сегях" персонажем Сяням, которую играла Барат Шекинская. В 30 лет Фатма удостаивается звания заслуженной артистки Азербайджана.

Казалось бы, все идет хорошо - она выходит замуж за музыканта, у них рождается сын. Однако вскоре супруг умирает. В тот период она живет в старинной части Баку – Ичери шехер, все ее зовут Qubalı qız (Девушка из Губы). Однако в 80-х она исчезает из общественной жизни, уезжает в родную Губу и начинает вести затворнический образ жизни, со всеми разрывает отношения. Положение усугубляется и тем, что разлаживаются отношения с единственным сыном Галибом, который фактически бросает ее на произвол судьбы. Лишь изредка ее навещают друзья... Почему так произошло, никто до сих пор не знает... Фатма Мехралиева скончалась в одиночестве 4 января 2000 года.

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