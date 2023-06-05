YARAT представляет выставку известной художницы Аиды Махмудовой "Небеса могут подождать" и коллективную экспозицию "Седьмое одиночество"

БАКУ /Trend Life/ - Пространство современного искусства YARAT представляет выставку известной азербайджанской художницы Аиды Махмудовой "Небеса могут подождать" и коллективную экспозицию азербайджанских художников "Седьмое одиночество", сообщает Trend Life. Открытие состоится 8 июня в 19.00 в Центре современного искусства YARAT. Экспозиции будут представлены до 22 октября.

В попытках познать законы мироздания мы неизбежно обращаемся к искусству и общественным наукам. Несмотря на универсальность заложенных в искусстве ценностей, мы не должны забывать, что наш литературный и визуальный контекст всегда носит локальный характер.

Реальность, в которой человек способен познать себя по-настоящему глубоко, есть художественная реальность, открывающая нам путь к универсальной реальности. Посредством искусства Аида Махмудова переносит нас в некий воображаемый пейзаж и созданную им иную реальность, тем самым избавляя нас от чувства клаустрофобии, замкнутости в себе.

Хотя реальность пейзажа, созданного художником в пространстве выставки "Небеса могут подождать", на первый взгляд может показаться очень личной и сложной для понимания, посредством ее художница исследует патологию личности. С одной стороны, жизнь предстает перед нами во всей своей анатомической точности, и в некоторых случаях становится чем-то большим, чем конкретный пейзаж. С другой стороны, попытка отделить жизнь от пейзажа неминуемо ведет к отчуждению, ведь наша жизнь, история индивидуума и история его существования в социуме, проходят в контексте определенного пейзажа, в контексте географии и мест, которые находят отклик в нашей памяти.

Автор утверждает, что география места является одним из наиболее значимых параметров оценки цивилизации, а понимание этого факта облегчает коммуникацию между людьми в рамках конкретной географии. Два больших полотна в центре экспозиции рассказывают нам о географии, ее разнообразии и важности, приковывая внимание к ее прекрасной и пугающей сторонам. Эти полотна, символизирующие начало и конец, говорят нам о прошлом и будущем.

Картины во многом отражают фрагментарную структуру нашего века и знаменуют собой возвращение человеческого существа к исходной точке по завершении естественного цикла: рождение, жизнь, смерть. Свою картину мира художница рисует, исследуя человечество, таким образом передает наш коллективный опыт через личный. Аида Махмудова еще раз напоминает нам, что искусство обладает силой воздействовать на наши умы, чувства, воспоминания, и, в конечном итоге, на наши души.

Бетонные формы, которые несут на себе отпечатки ее собственного тела, и объемы, которые эти формы занимают в пространстве, художница использует, чтобы раскрыть тему нашего существования в мире. Свисающие с потолка холсты и рельефные работы говорят нам о надежде. В этих пейзажах мы можем увидеть наши воспоминания и проблески будущего. Художница убеждена, что с помощью искусства мы можем бороться с материальным и духовным злом, передавать идеалы прошлого, настоящего и будущего.

Аида Махмудова раскрывает нам универсальную значимость и силу искусства, пробуждая в каждом зрителе воспоминания и его личную историю.

Искусство больше не ограничивается простым описанием, измерением или анализом существующей действительности. Аида Махмудова полагает, что география и человеческая память слишком абстрактны для натуралистического изображения. Работы автора показывают, что искусство способствует обновлению мира, одновременно демонстрируя интровертную и зыбкую природу времени и пространства, в которых мы существуем сегодня.

По этой причине мир изображен открытой композицией по краям полотен. Работы художницы дарят зрителю возможность для новых впечатлений; она призывает к большей открытости и творчеству, к устранению барьеров на пути к смыслу.

Своим смелым новаторским поступком Аида Махмудова демонстрирует нам, что человечество способно преодолеть физические и концептуальные границы, обладая соответствующими навыками и инструментами. Не научившись преодолевать эти границы, мы не сумеем прийти к гуманистической географии. Внимательный взгляд на работы художницы подскажет нам, куда двигаться и как осмелиться совершить важный шаг.

Коллективная выставка азербайджанских художников "Седьмое одиночество" объединяет произведения, созданные по заказу YARAT, а также работы последних лет художников Гусейна Хагвердиева, Тарлана Горчу, Орхана Гусейнова, Рамала Казыма, Новруза Мамедова, Фараджа Рахманова, Эльтаджа Зейналова, Исмаила Сафарали и Надира Эминова.

Выставка, основываясь на тайное понятие «седьмое одиночество», выдвинутое в философских трактатах Ф. Ницше, пытается соединить в социальном контексте такие современные фундаментальные ценности как удалённость/отчуждение, бытие и вечное возвращение в самому себе.

Несмотря на огромное количество людей в нашей современной высокоскоростной жизни, тесные контакты между ними не расширяют возможности общения. "Конвейерное производство" социально-психологических стереотипов, вкусов, оценок, форм поведения и восприятия, уничтожая индивидуальные отличительные черты, фактически приводит к расщеплению личности. Безусловно то, что в современном обществе для достижения «седьмого одиночества», становление отшельником связано и с определённым социальным контекстом. В этом смысле, одиночество обуславливает не столько физическое, сколько духовное отчуждение от общества. На этом фоне поиск тайного "седьмого одиночества" индивидуумами, осознанно обратившихся к одиночеству, является основным лейтмотивом выставки.

Выставка повествует о состоянии под названием «седьмое одиночество», более полное чем первичное проявление феномена «одиночество» и подвергшейся множественным метаморфозам. Это состояние связано с понятиями свобода, Путь, ведущий к "себе", бытие, как осознанный выбор. Выставка, наметившая одиночество как основное направление, освещающая индивидуальный/личностный опыт и наблюдения, ведущие к сверхчеловеку, также делает акценты на моментах, превратившиеся в составные части Пути: свобода, система ценностей, цели и надежды, правда и сила, послушание, инстинкты и т.д. Это одиночество раскрывая личностную принадлежность к чему либо, доводит до внимания зрителей её превосходство над остальными социальными областями. Куратор выставки - Фарах Алакбарли.