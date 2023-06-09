"Вспоминая тебя"… В Баку представлена книга, посвященная композитору Эльзе Ибрагимовой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Концертном зале имени Узеира Гаджибейли Союза композиторов Азербайджана (СКА) в Баку состоялась презентация книги "Вспоминая тебя", посвященной жизни и творчеству известного композитора, народной артистки Азербайджана и Дагестана Эльзы Ибрагимовой (1938-2012 годы), сообщили Trend Life в пресс-службе СКА.

Презентация издания была приурочена к 85-летию со дня рождения талантливого композитора, автора популярных песен, завоевавших всенародную любовь и широкую популярность.

Книга "Вспоминая тебя", выпущенная на высоком полиграфическом уровне при поддержке Союза композиторов Азербайджана, принадлежит перу Зохры Ибрагимовой-Алекперовой – дочери Эльзы Ибрагимовой.

Содержание книги предстает перед читателем как трогательное, с любовью написанное повествование, где поэтапно, от юности к зрелости описываются перипетии жизненного и творческого пути Эльзы Ибрагимовой. Наполненная глубоко личными воспоминаниями и суждениями, книга привлекает своей лирической нотой, особой эмоциональной окраской.

Презентацию вступительным словом открыла председатель Союза композиторов, народная артистка, член-корреспондент Национальной академии наук Азербайджана, профессор Фирангиз Ализаде.

Она отметила, что Союз композиторов Азербайджана с большим вниманием относится к памяти незабвенной Эльзы Ибрагимовой.

"Неизменно проводятся вечера ее памяти, концерты из ее произведений. Песни Эльзы Ибрагимовой охотно исполняются как представителями старшего поколения национальной эстрады, так и молодыми певцами, что свидетельствует о жизнеспособности музыки композитора, ее немеркнущей популярности. По инициативе Союза композиторов несколько лет назад была издана брошюра об Эльзе Ибрагимовой, а сейчас мы с удовольствием приняли участие в подготовке к изданию новой книги о ней", - подчеркнула Ализаде.

Продолжили презентацию доклады музыковедов. О творческом пути Эльзы Ибрагимовой рассказала доктор искусствоведения Лейла Зохрабова. С докладом о творчестве Эльзы Ибрагимовой также выступила доктор философии по искусствоведению, заслуженный работник культуры Улькяр Талыбзаде. Новую книгу "Вспоминая тебя" подробно охарактеризовала доктор философии по искусствоведению Айтен Бабаева.

Выступления дополнялись слайд-шоу из фотографий, вошедших в книгу и запечатлевших интересные моменты творческой жизни композитора.

В музыкальной программе презентации прозвучали известные песни Эльзы Ибрагимовой в исполнении народной артистки Фидан Гаджиевой, заслуженной артистки Арзу Алиевой, Ровшана Азиза и Айтен Магеррамовой (концертмейстер – заслуженная артистка Фарида Гусейнова), а также посвященная памяти Эльзы Ибрагимовой песня "Əlvida demirik sənə heç zaman" (слова и музыка Ильхамы Адыльгызы).

В заключение мероприятия брат композитора Чингиз Ибрагимов поблагодарил Союз композиторов за поддержку в издании книги и прекрасную организацию ее презентации. Он также преподнес Союзу композиторов Азербайджана рукописи нескольких произведений Эльзы Ибрагимовой.

Отметим, что мероприятие посетили видные общественные деятели, представители культуры и искусства.