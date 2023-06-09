Летопись азербайджанского кино: вечер памяти Тейюба Ахундова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Госфильмофонде Азербайджана прошло мероприятие в рамках цикла ретроспективных показов "Летопись азербайджанского документального кино", посвященного 125-летию азербайджанского кино и 100-летию киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, сообщает Trend Life.

Очередное мероприятие было посвящено творчеству известного кинооператора, заслуженного деятеля искусств Азербайджана, лауреата Государственной премии Тейюба Ахундова (1920 -1991 годы).

Директор Госфильмофонда, заслуженный деятель искусств, кинорежиссер Джамиль Гулиев в своем выступлении отметил, что деятельность Тейюба Ахундова сыграла большую роль в развитии отечественного кинооператорского искусства.

"Тейюб Ахундов в качестве кинооператора снял такие известные и любимые зрителями фильмы, как "Звук свирели", "Ромео, мой сосед", "Хлеб поровну", "Волшебный халат", "Так рождается песня", "Послезавтра, в полночь". Он работал с видными кинорежиссерами. Данные киноленты вошли в летопись азербайджанского кинематографа", - сказал Джамиль Гулиев.

Далее заслуженные деятели искусств - кинооператор Рафиг Гамбаров и киновед Айдын Кязымзаде поделились воспоминаниями о Тейюбе Ахундове.

Рассказывая о жизненном пути Ахундова, выступившие отметили, что он был участником Великой Отечественной войны, прошел ее от начала до конца. Им сняты редкие кадры военной хроники.

На вечере было отмечено, что также Тейюб Ахундов в качестве режиссера в 1978 году снял документальный фильм, посвященный поэту Микаилу Мушфигу – "Kainat olduqca şeir olacaq...".

Этот фильм был представлен вниманию зрительской аудитории. Показ приурочен к 115-летию со дня рождения Микаила Мушфига.

После показа профессор Аббасгулу Наджафзаде, доктор философии по филологии Фирудин Гурбансой, пропагандист творческого наследия Мушфига – Сянан Талыбов выразили признательность за организацию показа фильма о поэте Микаиле Мушфиге.

Отметим, что Тейюб Ахундов родился 30 января 1920 года. Участник Великой Отечественной войны. В 1952 году окончил Всесоюзный Государственный институт кинематографии (сейчас - Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова).

Тейюб Ахундов работал над такими известными фильмами, как "Так рождается песня", "Встреча", "Послезавтра, в полночь", "Можно ли его простить?", "Ромео, мой сосед", "Волшебный халат", "Звук свирели" и многими другими.

Скончался третьего декабря 1991 года.