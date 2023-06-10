Кинематограф Азербайджана и России - новый этап сотрудничества (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 2023 год – знаменательный для кинематографии и Азербайджана, и России, ведь в этом году отмечается и 125-летие азербайджанского кино, и 100-летие «Азербайджанфильма», и 75-летие российского Госфильмофонда. Кинодеятели обеих стран в беседах с журналистами пресс-службы межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева неоднократно подчёркивали важность межкультурного диалога наших братских народов, необходимость развития сотрудничества во всех сферах киноиндустрии, неизменную востребованность совместных картин.

История азербайджанского и российского кино всегда развивалась в тесном взаимодействии, не прервались эти творческие связи и сегодня, порождая всё новые успешные совместные проекты, неизменно привлекая внимание зрителей, независимо от их национальности.

Давняя и богатая история российско-азербайджанских кинопроектов подарила мировой культуре настоящие шедевры: «Ветер в лицо», «У самого синего моря», «Бакинцы», «Новый горизонт», «Аршин мал алан», «Огни Баку», «Не бойся, я с тобой» и т.д. Ждал фестивальный и зрительский успех и совместные картины нового времени: «Фарида», «Дочь рыбака», «Красный сад» и целый ряд других полнометражных и короткометражных, художественных и документальных проектов. По отзывам самих кинематографистов Азербайджана и России, совместная работа позволяет им не только обмениваться опытом, но и выстраивать тесные творческие и дружеские связи на долгие годы. Что, в свою очередь, выливается в новые замечательные совместные работы, способные помочь нашим народам укрепить взаимопонимание, установить ещё более тесную духовную связь.

В киноиндустрии с успехом работали и работают известные режиссёры, сценаристы, продюсеры и актёры, которых легко можно назвать мастерами как азербайджанского, так и российского кино. А богатейшая природа Азербайджана, по отзывам мастеров кино, вкупе с развитой инфраструктурой и технической базой предоставляет прекрасную локацию для съёмки множества российских и совместных фильмов.

Новые возможности для российско-азербайджанского сотрудничества в сфере кино открылись в конце прошлого года, когда генеральный продюсер Лала Рустамова и коммерческий директор Тимур Асадов вошли в число собственников студии Тимура Бекмамбетова Bazelevs, которая подарила зрителям такие известные и любимые картины, как «Ночной дозор» и «Ёлки». Теперь в планах студии всестороннее развитие сотрудничества с тюркскими странами в кинопроизводстве и кинопрокате. Задуманы, в частности, анимационная картина о Ходже Насреддине, а также приключенческий фильм о «степных амазонках» по мотивам кавказской народной легенды. В прошлом году Тимур Бекмамбетов, посетив Баку, обсудил в министерстве культуры Азербайджана перспективы совместных проектов, в том числе и возможное создание в Азербайджане школы анимационного кино. Не исключено, что когда-нибудь зрители увидят и знаменитые «Ёлки» с азербайджанским колоритом.

Много продуктивных совместных начинаний и в сфере подготовки творческих кадров для индустрии кино, в укреплении связей кинематографических школ России и Азербайджана. Прекрасными примерами стали как азербайджанский спецкурс прославленного Щукинского училища, так и знаковое соглашение о сотрудничестве ВГИКа и АГУКИ.

Благодаря налаженным культурным связям наших стран, российские картины с неизменным успехом участвуют в популярных азербайджанских кинофестивалях, так же как и азербайджанские – в российских праздниках кино, не оставляя равнодушными ни публику, ни критиков. Мероприятия, которые направлены на популяризацию современного азербайджанского искусства в России и российского – в Азербайджане, обладают особой значимостью, ведь они позволяют зрителям двух стран больше узнать об истории и культурных особенностях соседей, лучше понять друг друга. Так, в прошлом году в Москве состоялась масштабная ретроспектива азербайджанских фильмов. Маститые мэтры азербайджанского киноискусства представили российским зрителям 20 картин разных жанров, охватывающих период с 1935 года до современности. А среди недавних подобных мероприятий стоит отметить, например, московский кинопоказ ко Дню независимости Азербайджана, который состоялся в конце мая этого года в павильоне «Азербайджан» на ВДНХ. Фильм «Последнее собрание» позволил российским зрителям узнать о непростом пути обретения Азербайджанской Республикой своего сегодняшнего рассвета. Подобные показы регулярно проводятся в Москве в рамках киноклуба RetroSпектива – совместного проекта образовательной платформы Doğma project и павильона «Азербайджан» на ВДНХ. Доброй традицией там стали и ежегодные кинопоказы 9 мая, напоминающие российским зрителям о колоссальном вкладе азербайджанцев в дело Великой Победы, об общем героическом прошлом наших народов, об их неразрывной связи. Отзывы российских зрителей после таких кинопоказов всегда самые тёплые. Они отмечают как неповторимое стилистическое своеобразие азербайджанских картин, глубокое уважение азербайджанцев к традициям, так и особую важность художественных образов для сохранения исторической правды и общей памяти, для сплочения наших народов, долгое время живших как одна многонациональная семья.

Азербайджанские зрители также регулярно имеют возможность приобщиться к современному российскому кинематографу. Например, в апреле этого года посол России в Азербайджане Михаил Бочарников торжественно представил бакинцам картины «Одиннадцать молчаливых мужчин», «1941. Крылья над Берлином» и «Суворов: Великое путешествие». А в мае в азербайджанской столице состоялись Дни российского кино, которые уже в третий раз организует РОСКИНО при поддержке Министерства культуры России. В бакинском кинотеатре CinemaPlus Azerbaijan Cinema с аншлагом прошли бесплатные показы сразу пяти российских картин: осовремененной сказки «Красная шапочка», приключенческой истории «Либерея: охотники за сокровищами», драмы «Волны», продюсером которой, кстати, выступила уроженка Баку Сабина Еремеева, а также мультфильмов «Снежная Королева: Разморозка» и «Кощей. Похититель невест». Картины, снискавшие успех в российском прокате, полюбились и азербайджанским зрителям, что не удивительно, ведь понимание наших народов о любви, долге, героизме – едино.

Перспективы сотрудничества в производстве, прокате и популяризации кино у России и Азербайджана поистине безграничны. Целый ряд совместных проектов был предложен, например, в ходе круглого стола, который состоялся в конце прошлого года в рамках пленарного заседания «Диалог деятелей культуры России и Азербайджана. 30 лет успешного сотрудничества» в Русском доме в Баку. И вскоре мы, без сомнения, сможем порадоваться новым талантливым и плодотворным совместным российско-азербайджанским кинопроектам.

Материал предоставлен пресс-службой межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан