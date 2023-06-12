Музыкальное путешествие с азербайджанскими красавицами (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Международном центре мугама прошел вечер классической музыки под названием "Musical journey" (Музыкальное путешествие), сообщает Trend Life.

В концертной программе приняли участие пианистка и композитор Ульвия Кязымова, флейтистка Наргиз Алиева, скрипачка Рената Абубекирова, старший преподаватель Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Зариф Керимова. Были представлены произведения мировых классиков и современных авторов – Себастьяна Баха, Доменико Скарлатти, Фазиля Сайа, Джейхуна Аллахвердиева, Зериф Керимовой и Ульвии Кязымовой.

Главная цель вечера - привитие молодёжи интереса к классической музыке, которая воспитывает эстетический вкус, оказывает важное духовно-нравственное воздействие. Великая музыка великих композиторов поднимает нас на другой культурный и духовный уровень. Классическая музыка - одна из высших форм познания мира и основа музыки вообще. Как азбука. Но чтобы ее воспринимать, у человека должна сложиться определенная система восприятия, определенная система ценностей. Путь формирования музыкальной культуры молодежи через восприятие классической музыки заключается в восприятии окружающего мира, осознании личностного смысла его явлений и событий в музыке.