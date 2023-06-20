Азербайджанский анимационный фильм удостоен награды международного фестиваля в Казахстане

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский короткометражный анимационный фильм "Tarix" (История) удостоен награды III Международного фестиваля анимационных фильмов "Altın Saka", который прошел в городе Туркестан (Казахстан), сообщили Trend Life в пресс-службе киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

В конкурсную программу фестиваля, в котором приняли участие представители тюркоязычных стран, был отобран 41 анимационный фильм.

Азербайджанский фильм "Tarix" занял III место на международном кинофестивале.

Режиссером фильма "Tarix" производства "OB FILM" является Джейхун Тюрксой, композитор – Шамси Тагиев, автор сценария и продюсер - Орхан Бехбиддир.

Анимационный фильм снят при поддержке министерства культуры Азербайджана.

"Tarix" – это история мальчика, в школьном дневнике которого указаны даты оккупации Арменией азербайджанских районов. После игры со своими игрушками он засыпает. Во сне его игрушки превращаются в настоящую военную технику и побеждают врага. Мальчик просыпается, открывает школьный дневник и видит, что даты оккупации перечеркнуты.

Отметим, что анимационная кинокартина "Tarix" ранее была продемонстрирована на V Международном фестивале анимации для детей и взрослых ANIMAFILM в Баку, 19-м Международном кинофестивале Aakruti-My Creation в Индии, кинофестивале Batangas Balisong на Филиппинах и 14-м Международном фестивале анимационных фильмов VAFI & RAFI в Хорватии.

В жюри III Международного фестиваля анимационных фильмов "Altın Saka" вошли эксперты в области кино из Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана. Нашу страну в жюри представил сотрудник киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, педагог Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, сценарист Рамиль Алекперов.