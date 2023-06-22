Король Англии времен средневековья, династия Йорков и азербайджанцы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - "Ричард III" - историческая пьеса Уильяма Шекспира, написанная приблизительно в 1592-1594 годах и отражающая приход к власти и последующее краткое правление короля Англии Ричарда III. Центральная роль в произведении - роль короля Ричарда III (1452 - 1485), короля Англии с 1483 года из династии Йорков, последнего представителя мужской линии Плантагенетов на английском престоле. В битве при Босворте потерпел поражение и был убит.

В произведении Шекспир представил его злодеем, идущим к власти от одного убийства к другому. Вместе с тем это психологически сложно разработанный характер. С исторической точки зрения его образ сильно преувеличен и зависит от предшествующей традиции пропаганды времён Тюдоров, так как первый король из династии Тюдоров, Генрих VII, победил Ричарда III на поле сражения и сел на трон вместо него

Спектакль "Проклятие" по пьесе в постановке болгарского режиссера Христо Стойчева был представлен Азербайджанским государственным театром YUĞ на Международном театральном фестивале "Театральный Имерети", сообщает Trend Life

Фестиваль прошел в Государственном драматическом театре имени Ладо Месхишвили города Кутаиси (Грузия) с участием коллективов из более 20 стран. Постановка была признана самым оригинальным спектаклем международного фестиваля и получила специальный приз.

Главные роли в спектакле исполнили заслуженный артист Гасым Наги, актеры Огтай Мехтиев, Натаван Гейбани, Тарана Оджагвердиева и Зюмрюд Гасымова.