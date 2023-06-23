Росчерк мастера на партитуре жизни - три стиля в одной книге Таиры Керимовой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском книжном центре состоялась презентация книги музыковеда Таиры Керимовой "Росчерк мастера на партитуре жизни", сообщает Trend Life.

Книга посвящена жизни и творчеству выдающегося азербайджанского композитора, народного артиста СССР Фикрета Амирова.

"Книга этномузыковеда Таиры Керимовой посвящена осмыслению жизни и творчества Фикрета Джамиль оглу Амирова (1922-1984 годы) в контексте истории. Широкий кругозор автора, глубокое знание особенностей азербайджанского фольклора и истории культуры, а также включение документов и воспоминаний как современников композитора, так и его самого, придают монографии особую ценность. В книге искусно переплетаются три стиля – художественный, научный и публицистический, что делает ее чтение увлекательным не только для музыкантов-профессионалов, но и для массового читателя", - отмечено в предисловии издания.

Выступившие на мероприятии ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА), народный артист СССР и Азербайджана, профессор Фархад Бадалбейли, советник министра культуры, заслуженный деятель искусств Джахангир Селимханов, заслуженный деятель искусств, профессор БМА, доктор философии по искусствоведению Зумруд Дадашзаде, член-корреспондент Национальной академии наук Азербайджана, доктор искусствоведения, профессор Рена Мамедова-Сарабская, заслуженный деятель искусств, директор телеканала "Mədəniyyət" Ульвия Кенуль и другие отметили, что выход в свет данной книги – примечательное событие, и в ней масса открытий и идей.

Выступившие рассказали о богатом творческом наследии Фикрета Амирова, и выразили уверенность, что книга внесет большой вклад в азербайджанское музыковедение.

""Росчерк мастера на партитуре жизни" – замечательное издание. Я была удостоена чести прочесть книгу одной из первых, еще в электроном варианте. Безусловно, я получила огромное удовольствие, ведь книга написана столь выразительным языком, она очень ярко высвечивает Фикрета Амирова. Часто авторы, которые посвящают свои научные труды художникам, композиторам, они остаются в тени, но в данном издании, два приоритета – великий Фикрет Амиров и ученый Таира Керимова. Я всем настоятельно рекомендую прочесть книгу от начала до конца, потому что читатель получит истинное удовольствие", - сказала член-корреспондент Национальной академии наук Азербайджана, доктор искусствоведения, профессор Рена Мамедова-Сарабская.

По словам заслуженного деятеля искусств, профессора БМА, доктора философии по искусствоведению Зумруд Дадашзаде, авторам, пишущим об азербайджанских композиторах, музыкантах, в частности Фикрете Амирове, нужно быть еще и этномузыковедом.

"Исследования, которые проводит Таира Керимова, ее деятельность в качестве этномузыковеда, придают книге дополнительные краски. Она уделяет внимание таким вопросам, которые музыковеды, получившие образование на основе классической европейской системы, может быть бы и не услышали, не заметили", - подчеркнула Дадашзаде.

Ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА), народный артист СССР и Азербайджана, профессор Фархад Бадалбейли дал высокую оценку изданию, и деятельности его автора.

"Мы с Таирой Керимовой учились в одном классе, так что знакомы уже 65 лет. Конечно, я счастлив, что об одном из моих самых любимых композиторов Фикрете Амирове Таира Керимова написала книгу", - добавил народный артист СССР.

Сын Фикрета Амирова - народный артист Азербайджана, джазовый музыкант, композитор Джамиль Амиров, выразил благодарность автору книги и участникам презентации за внимание к творческому наследию его отца.

На вечере были исполнили произведения Фикрета Амирова, что придало мероприятию особую ауру.

В завершение презентации автор книги Таира Керимова поделилась воспоминаниями о композиторе, рассказала о работе над изданием, которая длилась на протяжении долгих лет, а также подписала книги для гостей вечера.

Отметим, что Таира Керимова – музыковед, этномузыковед, кандидат искусствоведения, доцент. В 1971 году окончила Азербайджанскую государственную консерваторию (сейчас – Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли), где впоследствии преподавала на кафедре истории музыки с 1971 по 1996 годы. С 1998 года преподавала в Университете Ондокуз Майис в городе Самсун (Турция). Таира Керимова – автор книги "Материнский фольклор", CD "Любовь и жизнь женщины", основанных на собранном ею фольклоре азербайджанских женщин. Является автором многочисленных научных и публицистических статей.