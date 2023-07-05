Детский театр-студия "Гюнай" отметил 20-летний юбилей (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Союзе театральных деятелей Азербайджана в Баку прошло мероприятие, посвященное 20-летнему юбилею Детского театра-студии "Гюнай" при Бакинском детском и молодежном театре, сообщает Trend Life.

На мероприятии присутствовали представители министерства культуры, Союза театральных деятелей Азербайджана, известные деятели культуры и искусства.

На открытии вечера исполняющий обязанности председателя Союза театральных деятелей Азербайджана, народный артист Гаджи Исмаилов поздравил руководство и коллектив Детского театра-студии "Гюнай" с юбилеем, рассказал об интересном и богатом творческом пути театра.

За заслуги в развитии национального театрального искусства и в связи с 20-летием со дня основания Детский театр-студия "Гюнай" был награжден почетной грамотой Союза театральных деятелей Азербайджана.

Руководитель и режиссер-постановщик театра Лариса Тарусова выразила признательность за поздравления и организацию юбилейного мероприятия.

Культуролог, доктор исторических наук, профессор кафедры истории Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики, президент Ассоциации "Симург", основоположник культурологической науки в Азербайджане Фуад Мамедов, режиссер и актриса Бакинского детского и молодежного театра Ильхама Ахмедова, детский писатель Вугар Хагвердиев, режиссёр Наталья Жиронкина и другие в своих выступлениях дали высокую оценку деятельности Детского театра-студии "Гюнай".

Со сцены прозвучало аудио-поздравление театру "Гюнай" от народной артистки Азербайджана Дины Тумаркиной, проживающей в Израиле.

Очень тепло поздравили театр его бывшие участники, в сердцах которых любовь к театру осталась навсегда.

По окончании официальной части в исполнении юных актеров Детского театра-студии "Гюнай" был показан спектакль "Гадкий утёнок" и дан большой праздничный концерт с участием всего коллектива.

За весь период деятельности в Детском театре-студии "Гюнай" было поставлено множество спектаклей по произведениям азербайджанских, российских, европейских авторов. Театр побывал с гастролями более чем в 15 странах, завоевав много престижных наград.

Основателем и бессменным руководителем, сценаристом, режиссёром Детского театра-студии "Гюнай" является Лариса Тарусова.