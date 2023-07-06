Российские актеры в Баку представили потрясающую новую версию мировой классики "Собака на сене" (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Впервые в Баку с 1 по 9 июля на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна проходят грандиозные гастроли Приморского академического краевого драматического театра имени М. Горького (Владивосток), сообщает Trend Life.

Гастроли организованы в рамках "Года Гейдара Алиева" и в связи со 150-летием азербайджанского профессионального национального театра, при поддержке правительства Приморского края России и министерства культуры Азербайджана.

Ранее с аншлагом был представлен спектакль "Мастер и Маргарита" по роману Михаила Булгакова, поставленный народным артистом России Ефимом Звеняцким.

А минувшим вечером зрители смогли насладиться мировой классикой - произведением испанского поэта и драматурга Лопе де Вега "Собака на сене", поставленным Константином Демидовым в новой версии.

Одна из самых популярных комедий "плаща и шпаги" Золотого века испанской литературы блистала на сцене не только в оригинальной интерпретации режиссера, но и потрясающей игре российских актеров. Во время показа зал неоднократно одаривал актеров овациями, в завершение стоя приветствуя творческий коллектив.

По замыслу режиссера, действие произведения перенесено из Неаполя 17-го века в 50-е годы двадцатого, а по сути адресовано людям двадцать первого столетия. И хотя эта история любви написана в те времена, но что изменилось с тех пор в человеческой природе? В чем тонкая грань между неапольскими страстями века прошедшего и жизни в современном мире? Эта история не имеет временных рамок, ведь она о человеческих страстях, чувствах и желаниях. И силуэт быка на сцене символизирует корриду чувств. Любовь и ревность, страсти и интриги бушуют в этой испанской пьесе. Стоит отметить, что авторский текст эпохи графов и маркизов звучит в спектакле в оригинале, только немного сокращен для лучшего восприятия современным зрителем. Более того, особо отметим на сцене костюмы разных эпох, танцы и музыку. Порой казалось, что это fashion-подиум: юбки-колокола, брюки-дудочки, изящные шляпки на высоких "бабеттах", твист из счастливых 50-х годов прошлого века, и в дополнение к ним настоящие винтажные шляпы и аксессуары. А костюмы финальной сцены вообще выполнены в стиле испанской моды начала 17 века.

Очень оригинальный режиссерский микс прошлого и современности, сценографию и захватывающую игру актеров по праву можно назвать высшим пилотажем театрального искусства.

По сюжету, завидная невеста, молодая красавица-графиня Диана де Бельфлёр, окружённая претендентами на руку и сердце, холодна и язвительна к обожателям, пока на её глазах не начинает бурно развиваться роман между её секретарём Теодоро и горничной Марселой. В ней просыпается ревность. И подобно собаке на сене, которая "и сама не ест, и другим не дает", Диана не позволяет своей служанке Марселе обрести счастье с Теодоро. А все потому что она - знатная и гордая, сама полюбила его, но не может в этом признаться. Поэтому начинает плести интриги, играет на чувствах Теодоро. А тем временем заметившие эту страсть красавицы влиятельные ухажеры решают убрать конкурента. Главный герой не выдерживает и решается уехать в чужие края, но в этот момент его слуга, находчивый Тристан предлагает Теодоро "сыграть в знатного человека", найдя ему богатого "отца".

Гастроли продолжаются, старейший академический театр драмы Дальнего Востока представит спектакли:

"Эдит и ее демоны" (12+) – 6, 7 июля

https://iticket.az/ru/events/theatre/edith-and-her-demons

"Собака на сене" (12+) – 8 июля

https://iticket.az/ru/events/theatre/dog-in-the-manger/90477

"Крейсера" (12+) – 9 июля

https://iticket.az/ru/events/theatre/cruisers/90478

Фото – Вугар Иманов

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