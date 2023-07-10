Лето в Бакинской филармонии – раскрывая новые таланты (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Лето приносит с собой яркое солнце, купание, ранние рассветы и море положительных эмоций. И, конечно же, этому сезону свойственна своя музыка.

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся очередной концерт в рамках проекта Yeni adlar (Новые имена), организованный Министерством культуры Азербайджана в честь 100-летия общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщает Trend Life.

Под управлением дирижера Мустафы Мехмандарова в сопровождении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли выступили молодые таланты – лауреаты республиканских и международных конкурсов Наргиз Кенгерли (пиано), Эльданиз Алекберзаде (пиано) и Кямал Гадиров (тромбон).

Солисты представили слушателям Концерт для тромбона с оркестром Лони Грёндаля и Концерт для двух пиано с оркестром (d-moll, FP 61) Франсис Пуленка.

Отметим, что проект "Yeni adlar" служит развитию современного азербайджанского исполнительского искусства, признанию новых талантов в этой области, воспитанию ярких исполнителей. Проведение концертов молодых исполнителей с симфоническими, камерными и оркестрами народных инструментов под руководством известных дирижеров создает важную основу для развития молодых талантов в сфере искусства.

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