Cadenza Contemporary Orchestra готовится к заключительному концерту сезона

БАКУ /Trend Life/ - Cadenza Contemporary Orchestra проведет концерт закрытия сезона 18 июля в 19: 00 в Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, сообщает Trend Life.

В концертной программе "Sözsüz mahnı" (Песня без слов) выступят Вяфа Кузнецова (скрипка), Тогрул Абдуллаев (скрипка), Санубер Султанова (виолончель), Мирхалид Мамедзаде (флейта), Рена Рагимова (альт). Прозвучат произведения Антонио Вивальди "Концерт a-moll для двух скрипок", Феликса Мендельсона-Бартольди "Песня без слов", Сесили Шаминад "Концертино для флейты" и Гара Гараева "Путешествие" из симфонических гравюр "Дон Кихот". Также будет исполнено произведение Афаг Хаганигызы "Цветок Этобур перед вибрацией" - победительницы проекта "Второго воркшопа декламации: Вызов для партитур", посвященного памяти людей, погибших во время землетрясения в Турции.

Вход на концерт свободный.

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