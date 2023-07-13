В Госфильмофонде Азербайджана создан личный архивный фонд Тейюба Ахундова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Госфильмофонде Азербайджана создан личный архивный фонд известного кинооператора, заслуженного деятеля искусств Азербайджана, лауреата Государственной премии Тейюба Ахундова (1920 -1991 годы), сообщили Trend Life в Госфильмофонде.

В архив вошло более 200 фотографий, различные письма, дипломы и другие материалы, связанные с жизнью и деятельностью Тейюба Ахундова.

Тейюб Ахундов родился 30 января 1920 года, он участник Великой Отечественной войны. Ахундов начал деятельность на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы в 1934 году в качестве ассистента осветителя, затем был ассистентом оператора.

Тейюб Ахундов работал с видными кинорежиссерами. В качестве кинооператора снял такие известные и любимые зрителями фильмы как "Так рождается песня", "Ромео, мой сосед", "Гатыр Мамед" ("Мститель из Гянджабасара"), "Звук свирели", "Поединок в горах", "Послезавтра, в полночь", "Хлеб поровну", "Волшебный халат", "Частный визит в немецкую клинику" и многие другие.

Он является одним из операторов первого цветного художественного фильма в азербайджанском кино – фильма-концерта "Родному народу" (1954 год).

Окончил Всесоюзный Государственный институт кинематографии (сейчас - Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова).

Также в качестве режиссера снял ряд документальных фильмов, среди них "Вечером около костра", "Это остров песчаный", "Я моряк Каспия" и другие.

Тейюб Ахундов скончался 3 декабря 1991 года.