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Объявлен прием заявок на XIV Бакинский международный фестиваль короткометражных фильмов

Культура Материалы 25 июля 2023 13:18 (UTC +04:00)
Объявлен прием заявок на XIV Бакинский международный фестиваль короткометражных фильмов

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Объявлен прием заявок на участие в XIV Бакинском международном фестивале короткометражных фильмов, который пройдет в столице Азербайджана с 10 по 15 ноября, сообщили Trend Life организаторы проекта.

Фестиваль учрежден Центром молодых кинематографистов. Главная цель - повысить интерес к короткометражному кино, поощрение и поддержка молодых кинематографистов. Главный приз - Qızıl Nar (Золотой гранат).

Прием заявок осуществляется для отечественных и зарубежных кинематографистов. Авторы могут представить свои короткометражные фильмы продолжительностью не более 30 минут, а в программу Cinemobil не более 5 минут.

Прием в международную программу фестиваля (художественные, документальные, анимационные) от отечественных и зарубежных авторов будет проходить по 31 августа на платформе https://filmfreeway.com/bakuisff.

В местную программу авторы могут направить художественные, документальные, анимационные ленты и социальные видеоролики до 20 сентября. Подать заявку можно на сайте фестиваля www.filmfestival.az.

Фильмы, получившие право участвовать в местной конкурсной программе, будут бороться за победу в номинациях "Лучший художественный фильм", "Лучший документальный фильм", "Лучший анимационный фильм", "Лучший социальный ролик", "Лучший режиссер", "Лучший сценарий", "Лучший студенческий фильм".

В Cinemobil принимаются художественные и документальные фильмы, снятые на мобильные телефоны и планшеты. Победителя в номинации "Лучший фильм" выберет жюри, а лучший в номинации "Зрительские симпатии" будет определен решением зрителей.

Заявки будет рассматривать отборочная комиссия, в состав которой войдут команда профессионалов. Список фильмов - участников фестиваля будет объявлен 25 октября. В некоторых номинациях предусмотрены специальные призы и дипломы.

Отметим, что ранее на фестивале были представлены картины, получившие признание на престижных международных фестивалях, среди которых Каннский, Венецианский, Берлинский и премия "Оскар".

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