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Бахрам Багирзаде издал книгу об азербайджанском кино

Культура Материалы 1 августа 2023 16:23 (UTC +04:00)
Бахрам Багирзаде издал книгу об азербайджанском кино

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Вышла в свет книга заслуженного артиста Азербайджана Бахрама Багирзаде ""Азербайджанфильм". История киностудии для детей", сообщает Trend Life.

Книга издана ко Дню национального кино Азербайджана, который отмечают 2 августа. Благодаря изданию юные читатели узнают много интересного об истории создания киностудии, познакомятся с творчеством великих режиссёров и артистов, а также с фильмами, которые снимали в Азербайджане.

Книгу Бахрам Багирзаде посвящает одному из самых любимых режиссёров, народному артисту Вагифу Мустафаеву, в фильмах которого ему посчастливилось сниматься.

Бахрам Багирзаде – заслуженный артист Азербайджана, обладатель государственной медали "Терегги", член Союза художников и Союза кинематографистов Азербайджанской Республики, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, актер и режиссер, участник легендарной команды КВН "Парни из Баку" – чемпионов ХХ века. Автор около 120 детских книг.

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