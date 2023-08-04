CinemaPlus отметил День национального кино - ретроспективный показ классических азербайджанских фильмов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - По случаю Дня национального кино, который отмечается в Азербайджане 2 августа, в сети кинотеатров CinemaPlus проходит ретроспективный показ классических азербайджанских фильмов, сообщили Trend Life в пресс-службе CinemaPlus.
В своем выступлении на мероприятии, приуроченном к профессиональному празднику азербайджанских кинематографистов, председатель Наблюдательного совета сети кинотеатров CinemaPlus Заур Дарабзаде поздравил всех, кто работает в сфере кино, и пригласил зрителей на просмотр классических азербайджанских фильмов.
"Уверен, что ретроспективный показ классических фильмов пройдет с аншлагом", - добавил Дарабзаде.
Заведующий отделом аудиовизуальных и интерактивных медиа министерства культуры Азербайджана, кинорежиссер и сценарист Руфат Гасанов подчеркнул, что реализуемый проект очень важен с точки зрения популяризации азербайджанского кино.
Член Европейской киноакадемии, народный артист Азербайджана Вагиф Мустафаев выразил признательность министерству культуры и CinemaPlus за реализацию такого проекта.
"Министерство культуры уделяет большое внимание сфере киноиндустрии", - сказал народный артист.
Далее гостям вечера была продемонстрирована лента "Bəyin oğurlanması" (Украли жениха).
В мероприятии приняли участие народные артисты Азербайджана Расим Балаев, Вагиф Мустафаев, заслуженный деятель искусств Аяз Салаев, заслуженная артистка Земфира Садыхова и другие деятели искусства.
В связи со 125-летием азербайджанского кино, 100-летием киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы в сети премиум-кинотеатров CinemaPlus совместно с министерством культуры, Агентством кино Азербайджана и киностудией "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы с 3 по 10 августа организован ретроспективный показ классических азербайджанских фильмов.
Запланирован показ следующих фильмов:
"Arşın mal alan" (Аршин мал алан)
Режиссёры: Рза Тахмасиб и Николай Лещенко, 1945 год
"Bəxtiyar" (Бахтияр)
Режиссёр: Лятиф Сафаров, 1955 год
"O olmasın, bu olsun" (Не та, так эта)
Режиссёр: Гусейн Сейидзаде, 1956 год
"Ögey ana" (Мачеха)
Режиссёр: Габиб Исмайлов, 1958 год
"Uzaq sahillərdə" (На дальних берегах)
Режиссёр: Тофиг Тагизаде, 1958 год
"Əhməd haradadır?" (Где Ахмед?)
Режиссёр: Адыль Искендеров, 1963 год
"Sehrli xalat" (Волшебный халат)
Режиссёр: Алисаттар Атакишиев, 1964 год
"Bir cənub şəhərində" (В одном южном городе)
Режиссёр: Эльдар Гулиев, 1969 год
"Bizim Cəbiş müəllim" (Я помню тебя, учитель, или Наш учитель Джабиш)
Режиссёр: Гасан Сейидбейли, 1969 год
"Şərikli çörək" (Хлеб поровну)
Режиссёр: Шамиль Махмудбеков, 1969 год
"Axırıncı aşırım" (Последний перевал)
Режиссёр: Кямиль Рустамбеков, 1971 год
"Gün keçdi" (День прошел)
Режиссёр: Ариф Бабаев, 1971 год
"Nəsimi" (Насими)
Режиссёр: Гасан Сейидбейли, 1973 год
"Əzablı yollar" (Трудные дороги)
Режиссёр: Тофиг Исмайлов, 1982 год
"Evlənmək istəyirəm" (Хочу жениться)
Режиссёр: Джахангир Мехтиев, 1983 год
"Bəyin oğurlanması" (Украли жениха)
Режиссёры: Джейхун Мирзоев и Вагиф Мустафаев, 1985 год
"Cin mikrorayonda" (Джинн в микрорайоне)
Режиссёр: Огтай Миргасымов, 1985 год
"Atları yəhərləyin" (Пора седлать коней)
Режиссёры: Абдул Махмудов, Гасан Турабов, 1985 год
"Süd dişinin ağrısı" (Боль молочного зуба)
Режиссёр: Гусейн Мехтиев, 1987 год
"Yaramaz" (Мерзавец)
Режиссёр: Вагиф Мустафаев, 1988 год
"Ölsəm... bağışla" (Храм воздуха)
Режиссёр: Расим Оджагов, 1988 год.
Вход на показы бесплатный.