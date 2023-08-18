Лето-2023: культурные связи Азербайджана и России

В творческой среде и России, и Азербайджана лето традиционно знаменуется масштабными событиями: фестивалями и конкурсами, концертами и выставками, спектаклями и гастролями. Не стало исключением и текущее лето.

Представляем читателям подборку самых ярких совместных культурных мероприятии, которые состоялись этим летом в Азербайджане и России, порадовав ценителей искусства и углубив творческое сотрудничество мастеров обеих стран.

Традиционно сильны культурные связи между регионами России и Азербайджана. Так, например, в эти дни в Республике Татарстан проходит ХVIII Международный арт-симпозиум по современному искусству, одним из почётных гостей которого уже второй год подряд становится известный азербайджанский художник Эльдар Бабазаде.

"В прошлом году все прошло просто замечательно, я написал три картины, участвовал в мастер-классе по горячей эмали и росписи на досках по теме "Симфония труда", - вспоминает живописец.

Отметим, что работы Эльдара Бабазаде, представившие российским зрителям национальное достояние азербайджанского народа: труд нефтяников, ковроткачество и выпечку хлеба в тандыре, вызвали самый искренний тёплый интерес участников и гостей симпозиума.

На этот раз темой фестиваля стало "Елабужское ожерелье". Одну работу для него мастер привёз с собой из Азербайджана, а вторую рассчитывает написать в Елабужском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике в содружестве с российскими мастерами.

"У меня уже появились друзья среди коллег художников из многих регионов России, чем я очень дорожу и горжусь!", – делится чувствами Эльдар Бабазаде, отмечая, что главной целью симпозиума является именно совместное творчество, плодотворное общение мастеров из разных стран, взаимное обогащение опытом, популяризация национального наследия и культурных традиций народов.

Богатая совместная культурная программа реализуется этим летом и в столице России. В частности, в июле в павильоне "Азербайджан" на ВДНХ состоялось открытие персональной выставки "Azad Bülbül" (Освобождённый соловей) азербайджанской художницы Нармин Наджаф. До 4 сентября жители и гости Москвы могут ознакомиться с чарующими работами этой полижанровой мастерицы кисти.

Ознаменовался июль и громким событием на московской оперной сцене – в Государственном академическом Большом театре России народные артисты Азербайджана Эльчин Азизов и Динара Алиева на радость российским зрителям с блеском исполнили ведущие партии в опере "Бал-маскарад" Джузеппе Верди.

Также в конце июля известный азербайджанский пианист, композитор и популяризатор джаз-мугама Риад Мамедов презентовал в Москве свой новый альбом Live at The Pushkin Museum, записанный в апреле этого года в рамках сольного концерта музыканта в Итальянском дворике Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. В альбом вошли как академические произведения Сергея Рахманинова и Иоганнеса Брамса, так и сочинения самого исполнителя. Отметим, и ещё один недавний концерт Риада Мамедова в России – в середине июля он выступил в Нижегородской государственной академической филармонии имени Мстислава Ростроповича в рамках фестиваля нового российского кино "Горький fest".

Денежную сумму, собранную на концерте, музыкант пожертвовал в благотворительный фонд российского актёра Константина Хабенского, который помогает детям и молодёжи бороться с опухолями мозга.

В Азербайджане неизменно чтят великую русскую культуру, традиционно отмечают значимые даты, связанные с её мастерами. Так июле в Баку состоялся музыкально-поэтический вечер в честь 130-летия со дня рождения Владимира Маяковского. На вечере участники Поэтического клуба прочли стихи великого русского поэта, а пианистка Ляман Джафарова и выпускницы Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли гармонично дополнили программу своим исполнительским мастерством.

Специальная концертная программа была приурочена в Азербайджане и к 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова. Мероприятие состоялось в конце июля в рамках XIII Габалинского международного музыкального фестиваля, организованного Фондом Гейдара Алиева при поддержке министерства культуры Азербайджана.

В этом значимом культурном событии, посвященном 100-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, приняли участие и музыканты из России, в частности – лауреаты многочисленных конкурсов, известные исполнители скрипач Деннис Гасанов и пианист Михаил Лидский.

Отметили в Баку и 225-летие со дня рождения Александра Пушкина – к этой дате приурочили новую постановку спектакля "Капитанская дочка" на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна. Необычную постановку в рамках международного проекта "Петербургские театральные мастерские" осуществили совместно азербайджанские и российские театральные деятели. Известный режиссер из Санкт-Петербурга, лауреат национальной премии "Золотая маска" Игорь Коняев и художник-постановщик Ольга Герр тепло отозвались о работе с азербайджанскими актёрами и выразили надежду на дальнейшее сотрудничество. Премьера спектакля прошла 9 июня и снискала успех у искушённой бакинской публики.

Традиционно богата и летняя гастрольная программа российских творческих коллективов в Азербайджане. В июле с аншлагом в Баку прошли гастроли Приморского академического краевого драматического театра Владивостока, организованные при поддержке правительства Приморского края России и министерства культуры Азербайджана в рамках "Года Гейдара Алиева" и в связи со 150-летием азербайджанского профессионального национального театра. На сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна бакинским зрителям были представлены спектакли из золотого фонда российского театра: "Мастер и Маргарита", "Собака на сене", "Эдит и ее демоны" и "Крейсера". Интерес бакинских зрителей к российским постановкам был так велик, что по многочисленным просьбам публики в рамках гастролей были организованы дополнительные показы спектаклей.

Другим долгожданным гастролёром в конце июня стал в Азербайджане певец Джахид Гусейнли, прославившийся в России под псевдонимом Jony и посетивший Родину с масштабным сольным концертом, который прошёл в Sea Breeze Resort на берегу Каспийского моря. Jony не только тепло пообщался с публикой и исполнил для азербайджанских слушателей свои новые хиты, но и выступил дуэтом с народным артистом Азербайджана, певцом и композитором Эмином Агаларовым (EMIN) и своим дядей Хангусейном Гусейновым. Напомним, что в конце мая этого года Jony был признан лучшим певцом России по версии телеканала RU.TV, а дуэт популярных российских исполнителей азербайджанского происхождения HammAli & Navai (Александр Алиев и Наваи Бакиров) удостоен премии в номинации "Лучший хип-хоп проект".

Ещё одной летней гостьей стала в Баку российская актриса, писательница и сценарист Нина Пушкова, чья творческая встреча собрала в июне множество азербайджанских почитателей её таланта.

Азербайджанские мэтры искусства также становятся почётными гостями в России – так, кинорежиссер и продюсер Фариз Ахмедов вошёл в состав жюри XVII Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского "Зеркало", прошедшего в Ивановской области России с 30 июня по 5 июля. На этом масштабном празднике кино было представлено более ста картин из двенадцати стран мира.

Совместный кинопроект Destruction, над созданием которого с азербайджанской съёмочной группой работал российский сценарист и режиссер Игорь Смола был представлен на Международном кинофестивале короткометражных фильмов стран СНГ, Балтии и Грузии, прошедшем в Бишкеке. Картина повествует о женщине, невинно обвинённой в преступлении.

Эти и многие другие недавние совместные российско-азербайджанские культурные мероприятия не только стали важными событиями в культурной жизни обеих стран и оставили незабываемые впечатления у зрителей, но и послужили популяризации национального творческого наследия, сохранению традиционных ценностей, налаживанию продуктивных связей между мастерами Азербайджана и России, развитию конструктивного диалога и упрочению дружбы между нашими народами.

Материал предоставлен пресс-службой Межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан.