Как в Будапеште появилась "Девочка с гранатом", или История одной картины Рафаила Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Картина азербайджанского художника Рафаила Алиева под названием "Девочка с гранатом" вдохновила участников мастер-класса по живописи в Будапеште (Венгрия), сообщает Trend Life.

История о том, как в Будапеште - одном из самых красивых городов Европы, узнали о творчестве азербайджанского мастера кисти занимательная, и положила начало новой творческой дружбе.

Так, наша соотечественница Лала Бабаева отправилась в столицу Венгрии в рабочую командировку, в свободное время она знакомилась с историческим, архитектурным и культурным наследием города, посещала музеи и художественные галереи. Однажды она приняла участие в мастер-классе в галерее "Golden duck", руководителем которой является Екатерина Варади, а ее заместителем - Наталья Палашти. В ходе мастер-класса участники создавали работы по мотивам произведений разных художников. Лала Бабаева показала произведение Рафаила Алиева, колорит, восточные мотивы которого привлекли участниц мастер-класса, и 14 авторов создали свои работы по мотивам картины "Девочка с гранатом".

"В Будапеште 14 авторов в ходе мастер-класса повторили мою композицию, привнеся свое видение. Для меня это стало приятной неожиданностью. Конечно, я их похвалил, и поблагодарил за внимание к моему творчеству. После того, как я узнал о проведенном мастер-классе, меня ждал еще один приятный сюрприз. Екатерина Варади решила подарить мне свою работу. Зная, что отправка картины обойдется ей недешево, я поначалу отказывался. Но супруга меня убедила, добавив, что это делается искренне, с уважением к моему творчеству. И вот вчера вечером мне домой доставили эту картину", - рассказал Trend Life Рафаил Алиев.

Азербайджанский художник добавил, что с руководством галереи в Будапеште завязались теплые дружеские контакты.

"У нас небольшая группа художников-единомышленников, руководители галереи в Будапеште пригласили нас участвовать в онлайн-выставке. Четыре художника - я, моя супруга Диана Алиева, Эркин Алекперли и Гюнель Равилова, ответили согласием и уже отправили по пять работ", - добавил художник.

Отметим, что отправляя картину азербайджанскому художнику, Екатерина Варади также прислала письмо, в котором подчеркивает, что стиль, цветовые палитры, уникальный способ воплощения идей азербайджанским художником визуально привлекли ее. Цель была не только передать художественное видение Рафаила Алиева, но и внести в это что-то свое, как бы создавая диалог между своим творчеством и творчеством Рафаила Алиева.