Эльдар Мансуров о проблемах сбора авторских гонораров и их решении

БАКУ /Trend/ - Дельцы и непрофессионалы злоупотребляют сбором гонораров. Об этом сказал Trend композитор, народный артист Азербайджана Эльдар Мансуров, комментируя вопросы, связанные со сбором выплат в пользу авторов за использование музыкальных и других произведений.

По его словам, в зарубежных странах есть определенные организации, которые собирают гонорары предназначенные для творческих людей и передают их владельцам.

То есть, если музыка композитора где-то звучит – в ресторанах, развлекательных центрах, концертных залах, на телевидении и радио, то этому человеку обязательно выплачивается гонорар.

"Также отмечу, что такое отношение к творческим личностям само по себе является высокой культурой. Еще в советский период сбором гонораров занимался государственный орган - Агентство по авторским правам, поэтому проблем в этой сфере не было.

После обретения независимости наше законодательство в области авторского права было изменено, и согласно мировой практике и международным нормам сбором гонораров теперь должны заниматься общественные объединения. И этим начали злоупотреблять дельцы и непрофессионалы. Так, какое-то время у нас существовало учреждение под названием "Общественное объединение", которое занималось сбором гонораров. Данное учреждение возглавляли люди, не имеющие отношения к творческой деятельности, а занимающиеся коммерцией.

Сказать по правде, в определенное время, я тоже был членом этого учреждения, и мне стыдно упоминать сумму незначительного гонорара, полученного за исполнение моей музыки в течение одного года. Позже данное учреждение было расформировано", - добавил он.

Эльдар Мансуров отметил, что подобные учреждения должны управляться авторами.

Вот уже несколько лет Общественное объединение "За авторские права" занимается только сбором гонораров композиторов и поэтов, занимающихся профессиональным творчеством. Это учреждение действует при поддержке государства и управляется компетентными людьми.

"Отличие этого учреждения от прошлого в том, что оно функционирует не под управлением коммерсантов, монополистов, а под контролем творческих людей.

Также отмечу, что высокой оценки заслуживает поддержка, оказываемая Агентством интеллектуальной собственности общественным объединениям, созданным творческими людьми, касательно сбора авторских гонораров. Добавлю, что есть авторы, у которых нет другого источника дохода, именно поэтому Агентство поддерживает подобные учреждения. Я призываю своих молодых коллег объединиться в такие объединения", - подчеркнул народный артист.