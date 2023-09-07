Из Москвы в Баку - стартует Международный музыкальный фестиваль народной артистки Азербайджана Динары Алиевой

БАКУ /Trend Life/ - В Москве (Россия) 20 сентября стартует IV Международный музыкальный фестиваль Динары Алиевой "Opera Art", сообщает Trend Life со ссылкой на сайт фестиваля.

IV Международный музыкальный фестиваль Динары Алиевой "Opera Art" откроется в Концертном зале имени П.И. Чайковского Московской государственной академической филармонии. На вечере прозвучат романсы Сергея Рахманинова, Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова.

2 октября в Концертном зале имени П.И. Чайковского прозвучит опера "Аида" в концертном исполнении, 11 октября в Малом зале Московской консерватории имени П.И. Чайковского будет представлена программа "По страницам мировой вокальной классики", 3 ноября в Рахманиновском зале Консерватории состоится концерт "Вокальная лирика русских и европейских классиков".

Завершится фестиваль "Opera Art" гала-концертом "Шедевры мировой оперной классики", который состоится 25 ноября в Баку на сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева. В программе солисты – Динара Алиева (сопрано) и Бехзод Давронов (тенор) выступят в сопровождении Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева.

Отметим, что впервые фестиваль Динары Алиевой "Opera Art" прошел в 2015 году в Большом зале Московской консерватории. Художественный руководитель фестиваля – народная артистка Азербайджана Динара Алиева.

Традиция фестиваля "Opera Art" – концертное исполнение оперных шедевров. Особое внимание на фестивале всегда уделяется выбору исполнителей. На IV фестиваль приглашены артисты и коллективы, зарекомендовавшие себя как высококлассные исполнители мирового уровня.