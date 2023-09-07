Академическая филармония имени Муслима Магомаева открывает новый концертный сезон – фестивали, конкурсы, концерты (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева в Баку открывает новый концертный сезон, сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

Подготовив большой план мероприятий, творческие коллективы и административная рабочая группа непрерывно работали, чтобы представить их на высоком уровне. Академическая филармония имени Муслима Магомаева готова к проведению фестивалей, конкурсов, реализации международных и местных проектов.

На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева и в Зале камерной и органной музыки филармонии планируется проведение различных соло-концертов, творческих вечеров и других мероприятий.

Концертный репертуар каждого из многочисленных творческих коллективов, действующих при филармонии, еще более расширился, а также обновился состав исполнителей.

Отметим, что руководство Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева всегда открыто к новшествам, и не забывает о поддержке молодых исполнителей. Продолжая поддерживать проекты, основанные на тандеме опыта и современности, филармония всегда готова предоставить сцену представителям молодого творческого поколения.