"Музыкальные шедевры Узеира Гаджибейли" в Баку – магия в работах Рустама Гасымова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Зафиксировать неповторимый момент, запечатлеть на фотоснимке волшебство театра, передать магию, которую создают на сцене артисты - все это фотограф Рустам Гасымов отразил в своих работах.

В Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли открылась фотовыставка под названием "Музыкальные шедевры Узеира Гаджибейли", сообщает Trend Life.

Мероприятие организовано Оперной студией при поддержке министерства культуры Азербайджана.

В экспозицию вошли фотоработы Рустама Гасымова, снятые во время спектаклей, поставленных по произведениям великого азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли, среди которых оперы "Лейли и Меджнун" и "Кёроглу", оперетты "Аршин мал алан" и "Не так, так эта".

В экспозиции нет ни одной постановочной фотографии. Все кадры сделаны исключительно во время спектаклей. В этом и заключается их уникальность, ведь каждый запечатленный момент, длившийся мгновение, вполне способен рассказать небольшую историю. Это не просто статичные снимки, а фотографии, показывающие происходящее действие, динамику, эмоции, чувства, настроения, переживания.

Особое внимание автор фотографий уделяет эмоциональной составляющей, мимике и жестам. Фотоработы раскрывают характер запечатленных на них и воссозданных артистами так хорошо знакомых и любимых образов героев той или иной оперы, музыкальной комедии Узеира Гаджибейли.

В экспозицию вошли более 40 фотографий, среди них портреты двух дирижеров.

"Все работы созданы на протяжении последних нескольких лет, во время показов спектаклей. Здесь нет ни одной постановочной фотографии, это относится и к портретам, и к общим сценам. При работе я обращаю внимание на мимику, жесты, чтобы показать характер персонажа, его внутренний мир, как он держится на сцене. Конечно, учитываю свет и другие моменты, чтобы фотография была максимально красочной и интересной. Стараюсь, чтобы зритель, который смотрит на фотографию, ощутил атмосферу действия того, или иного сценического эпизода, потому что это все таки "вырванный кадр", фотография – это застывшее мгновение, здесь с эстетической точки зрения нужно показать все максимально красиво, естественно", - сказал Trend Life фотограф.

Отвечая на вопрос о своем любимом спектакле, Рустам Гасымов отметил, что их всех объединяет музыка гениального Узеира Гаджибейли.

"Имя Узеира Гаджибейли золотыми буквами вписано в историю нашей музыки. Выставку было решено провести в сентябре, ведь в этот месяц мы отмечаем День национальной музыки, дни рождения выдающихся композиторов Узеира Гаджибейли и Муслима Магомаева-старшего, традиционно проводится Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли", - подчеркнул он.

Рустам Гасымов выразил благодарность руководству Оперной студии за поддержку идеи проведения выставки.

"Своими работами я стараюсь привлечь внимание еще большего числа людей к театральному искусству, чтобы больше зрителей посещали оперные и балетные спектакли", - добавил Гасымов.

Выставка вызвала большой интерес общественности. Гости вечера рассматривали фотографии и восторгались профессиональной работой автора, красотой фотоснимков, умело "пойманным" кадром. Сосредотачиваясь на деталях, мимики и жестах актеров, Рустаму Гасымову мастерски удалось передать атмосферу театрального действа. Рассматривая фотографии, зрители окунулись в мир потрясающей неповторимой музыки великого Узеира Гаджибейли.

Среди гостей мероприятия были общественные деятели, известные деятели культуры и искусства, представители интеллигенции, творческой молодежи.

В этот же день в Оперной студии прошел показ музыкальной комедии "Аршин мал алан".