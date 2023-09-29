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В Азербайджане объявлен прием на обучающую программу Animator’s Accelerator

Культура Материалы 29 сентября 2023 19:27 (UTC +04:00)
В Азербайджане объявлен прием на обучающую программу Animator’s Accelerator

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - При поддержке министерства культуры и при организации Агентства кино и Ассоциации анимации Азербайджана стартовал прием заявок на программу развития мультипликаторов (Animator’s Accelerator), сообщили Trend Life в министерстве.

Эта восьминедельная обучающая программа призвана повысить квалификацию местных мультипликаторов и обеспечить освоение профессиональных навыков в соответствии с мировыми стандартами. Обучение предусматривает обеспечение самых успешных участников рабочими местами и возможность участия в международных проектах.

Обучение пройдет под руководством креативного директора анимационной студии Lakeside Мэттью Лайона. Его работы, получившие признание на мировом уровне, доступны на вещательных платформах Netflix и Apple TV, и получают высокую оценку со стороны зрителей во всем мире.

Регистрация на обучающую программу будет открыта до 8 октября. Желающие принять участие в ней могут отправить свою биографию и фильмографию (при наличии) на адрес электронной почты [email protected].

Программа Animator’s Accelerator организована с целью продвижения креативных и профессиональных мультипликаторов и призвана поддержать развитие азербайджанской анимации.

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