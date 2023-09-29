В Азербайджане объявлен прием на обучающую программу для кинопродюсеров

БАКУ /Trend Life/ - При поддержке министерства культуры и при организации Агентства кино Азербайджанской Республики и Гильдии продюсеров объявлено о приеме на обучающую программу для кинопродюсеров, сообщили Trend Life в министерстве.

Обучение, которое пройдет под руководством эксперта и преподавателя одной из передовых киношкол Европы Мартина Хагеманна, а также при участии эксперта, преподавателя киношколы, продюсера Титуса Крейенберга, начнется 9 октября и продлится восемь недель.

Участникам программы будет предоставлена возможность приобрести знания в области создания и управления конкурентоспособным кинобизнесом, привлечения местных и зарубежных финансовых ресурсов для кинопроизводства, организации местных и международных продаж, а также освоения других ключевых областей. Наряду с этим, участники в период обучения смогут разработать кинопроекты, отвечающие современным международным стандартам.

Всем участникам будут вручены сертификаты, а авторы лучших кинопроектов будут удостоены почетных сертификатов и получат преимущество для участия в конкурсе кинопроектов, организованном Агентством кино Азербайджанской Республики.

Желающие принять участие в тренинге могут до восьмого октября отправить информацию о себе (биография) и фильмографию (при наличии) на адрес электронной почты: [email protected]