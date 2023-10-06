В гостях у сказки с "главным врагом знатоков" Муршудом Исмаилзаде (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Libraff прошел "Час сказок" с писателем и знатоком Муршудом Исмаилзаде, сообщает Trend Life.

Муршуда Исмаилзаде больше знают как капитана команды телезрителей Бакинского телевизионного клуба "Что? Где? Когда?". Увлекается интеллектуальными играми "Что? Где? Когда? ", "Брейн ринг" и т.д. Его вопросы звучали в телевизионных программах России, Украины, Беларуси, Грузии, на чемпионатах мира по "Что? Где? Когда?", различных турнирах по интеллектуальным играм. Всегда защищающего интересы телезрителей прозвали "главным врагом знатоков". Автор таких книг "Əjdaha qardaşlığı, Şirvanşahların xəzinəsi" (Братство драконов, сокровища Ширваншахов), "Zəfəri yaşayanlar, yaşadanlar" (Творящие и живущие Победой) и т.д.

В огромном разнообразии книг педагоги и психологи советуют выбирать не только современные произведения, но и классические сказки, поскольку они очень интересны и полезны. Ведь сказки развивают фантазию, воображение и логику, чтение формирует мировоззрение и расширяет кругозор, такие книги воспитывают и помогают адаптироваться к реальной жизни. Более того, сказки могут компенсировать недостаток эмоций и помочь в расслаблении. Сказки учат детей мечтать, сочинять и способствуют развитию творческих данных, которые изначально есть у каждого человека. Это также отличный способ рассказать ребенку и о разных жизненных ситуациях. Благодаря сказкам дети учатся разбираться в повседневных вещах, понимать мир, правильно трактовать события, анализировать и искать выход из сложных ситуаций.