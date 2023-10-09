В Баку будет представлен международный проект "Мировое концертное турне" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку 10-14 октября на сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоится серия концертов в рамках международного проекта "Мировое концертное турне", посвященных 150-летию со дня рождения выдающегося русского композитора Сергея Рахманинова, сообщает Trend Life.

Художественным руководителем международного проекта "Мировое концертное турне" является известный пианист Станислав Юденич (США).

Первый концерт в рамках проекта состоится 10 октября. На нем выступит Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением дирижера Мустафы Мехмандарова. Солисты программы – пианисты Илья Шмуклер (Россия), Чи-Чи (Китай), Янгрей Цай (Китай) и Али Мамедов (Азербайджан).

В программе прозвучат Концерты для фортепиано с оркестром №2 (c-moll, op.18) и № 4 (g-moll, op.40), "Рапсодия на тему Паганини" Сергея Рахманинова и Концерт для фортепиано с оркестром №2 (g-moll, op.16) Сергея Прокофьева.

12 октября Государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли выступит под управлением художественного руководителя и главного дирижера, заслуженного артиста Азербайджана Фуада Ибрагимова. Солисты программы – пианисты Анастасия Воротная (Россия), Сергей Белявский (Россия) и Искандер Мамедалиев (Узбекистан).

На вечере будут исполнены Концерт для фортепиано с оркестром №1 (fis-moll, op.1) и № 3 (d-moll, op.30) Сергея Рахманинова, Концерт для фортепиано с оркестром № 3 (C-dur, op.26) Сергея Прокофьева.

14 октября в сопровождении Государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под руководством Фуада Ибрагимова выступят народный артист Азербайджана, известный пианист Мурад Адыгезалзаде, художественный руководитель проекта, пианист Станислав Юденич (США) и пианист Давид Хрикули (Грузия).

На заключительном концерте прозвучат Концерт для фортепиано с оркестром № 2 (B-dur, op.83) Иоганнеса Брамса, Концерт для фортепиано (для левой руки) с оркестром № 2 (D-dur) Мориса Равеля и Концерт для двух пиано с оркестром Вольфганга Амадея Моцарта № 10 (Es-dur, KV365).

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