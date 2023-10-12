"Ковер – символ тюркского мира" – международная конференция в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - C 11 по 14 октября 2023 года в городах Баку и Шуша проходит II Встреча музеев тюркского мира, сообщили Trend Life в Азербайджанском национальном музее ковра.

Мероприятие организовано министерством культуры Азербайджана, ТЮРКСОЙ (Международная организация тюркской культуры) и Азербайджанским национальным музеем ковра.

Основной целью мероприятия является ознакомление с новшествами музейной сферы тюркского мира, обмен опытом и знаниями и обсуждение новых проектов. Отметим, что I Встреча музеев тюркского мира состоялась в 2022 году в Бурсе (Турция).

11 октября 2023 года в рамках II Встречи музеев тюркского мира в Азербайджанском национальном музее ковра начала работу международная конференция под названием "Ковер – символ тюркского мира" с участием руководителей и представителей музеев из тюркских стран, музееведов и других официальных лиц.

На академических сессиях международного мероприятия обсуждаются такие темы, как "Ковер – общетюркское культурное наследие", "Тамга – язык ковра", "Методы хранения, консервации и экспонирования ковров в музеях".

13-14 октября гости примут участие в I Культурном форуме тюркского мира в городе Шуша, посвященном 100-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Кроме того, в городе Шуша будет проведено собрание Союза музеев ТЮРКСОЙ. Гости посетят музеи и исторические места города Шуша.