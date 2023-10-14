Первый Культурный форум тюркского мира в Шуше – яркие события в Карабахе (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Первый Культурный форум тюркского мира на древней земле Азербайджана – в Карабахе, в городе Шуша, организованный министерством культуры Азербайджана, ТЮРКСОЙ и Международной тюркской академией, ознаменовался рядом ярких событий, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства.

На открытии I Культурного форума тюркского мира, посвященного 100-летию великого лидера Гейдара Алиева, был показан видеоролик, посвященный колыбели мугамного искусства и музыкальной культуры Азербайджана – городу Шуша, представлена литературно-художественная композиция "Дервиши".

Министр культуры Адиль Керимли в своем выступлении отметил, что объявление города Шуша "Культурной столицей тюркского мира" 2023 года является свидетельством особого внимания тюркского мира к Шуше. Было подчеркнуто, что Вооруженные силы Азербайджана под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в результате 44-дневной Отечественной войны освободили от оккупации азербайджанские земли и древний город Шуша, и в настоящее время на этих территориях продолжаются широкомасштабные строительно-восстановительные работы.

"Культура играет важную роль в укреплении единства тюркских государств, а обеспечение единства тюркского мира, в том числе на основе общих национальных ценностей, неразрывно связано с именем великого лидера Гейдара Алиева", - отметил министр.

Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев подчеркнул, что международная организация ТЮРКСОЙ создана в целях защиты, развития, популяризации в мире и передачи будущим поколениям тюркской культуры, истории.

"Проделана большая работа для развития связей между тюркоязычными народами и странами в сфере культуры и искусства", - отметил генсек.

Выступившие генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев, генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран Мехмет Сурейя Эр, президент Международной тюркской академии, академик Шахин Мустафаев, президент Национальной академии наук Азербайджана академик Иса Габиббейли и председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар рассказали о значимости форума для единства тюркских народов. Было подчеркнуто, что великий лидер Гейдар Алиев проделал важную работу для единства тюркских народов.

Форум продолжил работу в рамках трех панелей - "Тюркские языки и литература: дифференциация и интеграция", "Лучшие практики в области охраны и восстановления культурного и исторического наследия" и "Творческие индустрии и инновации".

Далее состоялось 40-е заседание Постоянного совета министров культуры ТЮРКСОЙ, на котором министр культуры Адиль Керимли рассказал о важности мероприятия для решения ряда важных вопросов.

Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев отметил, что нынешнее заседание проходит в знаменательный год, когда отмечается 100-летие со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, 100-летие образования Турецкой Республики и 30-летний юбилей ТЮРКСОЙ.

Специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов отметил, что 31 марта 2022 года на внеочередном заседании Постоянного совета министров культуры стран-членов ТЮРКСОЙ в турецком городе Бурса, культурная столица Азербайджана город Шуша был объявлен «Культурной столицей тюркского мира» 2023 года. Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение о мероприятиях в связи с этой инициативой, и уже проведены различные мероприятия.

Первый заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана Кайрат Иманалиев выразил удовлетворение тем, что находится в Шуше и подчеркнул, что решения, которые будут приняты на встрече, призваны способствовать более тесному сотрудничеству стран тюркского мира в будущем.

Первый заместитель министра культуры Узбекистана Баходир Ахмедов сказал, что за последние годы тюркский мир разработал ряд важных проектов, реализация которых, по его словам, еще больше сблизит тюркские народы.

Заместитель министра культуры и туризма Турции Сердар Чам сказал, что проведение такой встречи в Шуше, освобожденной от оккупации благодаря героизму азербайджанской армии, заслуживает одобрения.

Заместитель премьер-министра Турецкой Республики Северного Кипра, министр туризма, культуры, быта и окружающей среды Фикри Атаоглу высоко оценил миссию ТЮРКСОЙ по объединению тюркского мира и заявил, что гордится тем, что Северный Кипр является частью тюркского мира.

Были заслушаны выступления генерального секретаря Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТЮРКПА) Мехмета Сурейи Эра, президента Международной тюркской академии Шахина Мустафаева и других участников заседания.

Еще одним ярким событием стала презентация энциклопедического издания на пяти языках (азербайджанском, узбекском, турецком, английском и русском) под названием "Шуша – культурная столица тюркского мира", выпущенного в рамках совместного проекта министерства культуры Азербайджана и Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане (выпущена издательством "Нисо Полиграф" в Ташкенте).

На презентации выступили президент Национальной академии наук Азербайджана академик Иса Габиббейли, профессор Ташкентского государственного педагогического университета, исполнительный директор Общества дружбы "Узбекистан-Азербайджан" Эркин Нуриддинов, депутат Милли Меджлиса, академик Низами Джафаров, директор Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане Самир Аббасов и народный поэт Сабир Рустамханлы.

Главная цель проекта - собрать в одном источнике подробную информацию о городе Шуша – культурной столице тюркского мира 2023 года. В издании представлены важнейшие факты и сведения об истории и культуре древнего города Шуша – культурной столицы Азербайджана.

Было отмечено, что Азербайджанский культурный центр имени Гейдара Алиева в Узбекистане реализовал ряд проектов в связи с "Годом города Шуша" и объявлением города Шуша культурной столицей тюркского мира 2023 года. Выпуск издания "Шуша – культурная столица тюркского мира" стал еще одним проектом, нацеленным на пропаганду истории, культуры, туристического потенциала города, а также вклада, который Шуша как сокровищница азербайджанской культуры внесла в развитие культуры не только тюркских государств, но и всего мира.

Затем состоялась презентация почтовой марки по случаю объявления города Шуша культурной столицей тюркского мира 2023 года. На ней изображены Шушинская крепость, Государственный флаг Азербайджана, завораживающая природа Карабаха и окрестности города Шуша, национальные музыкальные инструменты (гавал, тар, кяман) и другие элементы азербайджанской культуры, а также уроженцы города – всемирно известные мыслители и поэты, прославившие Шушу и регион, и цветок харыбюльбюль, ставший символом Карабаха, города Шуша и Победы.

Главпочтамт Узбекистана планирует выпустить марку в обращение как внутри страны, так и за рубежом.

В художественной части форума была представлена концертная программа под названием "Эхо времени" с участием мастеров искусства тюркского мира, которая была тепло и с интересом встречена участниками мероприятия.