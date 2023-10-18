Баку, любовь моя! – взгляни на родной город по-новому с Ирадой Асадовой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Баку, любовь моя! – взгляни на родной город по-новому, это стало лейтмотивом фотовыставки работ Ирады Асадовой, в которых она постаралась своеобразно показать красоту столицы, ее жителей, сообщает Trend Life.

Баку для Ирады Асадовой - неисчерпаемый источник вдохновения. Это и узкие улочки Старого города, казалось бы, запечатленные не один раз, но каждый раз выглядящие иначе, по-другому, по-новому. Это и широкие проспекты, и бульвар. Это прохожие, чайки на бульваре, фонтаны, кафешки, уличные коты.

"Я могу каждый день снимать Баку и каждый день делать это по-новому! Есть миллион ракурсов, в которых одно и то же здание, улица, фонарь или даже обычная лужа заиграли в иных тонах, красках и формах. Фотография – это та же картина, вот только, в отличие от живописи, результат получается мгновенно. Мир красив и совершенен настолько, что достаточно прогуляться с камерой, чтобы поймать и сделать огромное количество прекрасных фотографий. Иное дело – увидеть красоту там, где другой просто пройдет мимо. Главное, созидать сердцем", – отметила Ирада Асадова, представив свои работы в Русском доме в Баку.

Хорошее знание города и любовь к нему помогают автору находить действительно уникальные кадры, даже среди мест, хорошо известных каждому бакинцу. Умение поймать неосязаемый, едва уловимый дух города делает эти работы невероятно тёплыми, пропитанными любовью и домашним уютом...