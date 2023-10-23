Cadenza Contemporary Orchestra впервые исполнит в Баку Концерт "Дамбартон-Оукс"

БАКУ /Trend Life/ - Cadenza Contemporary Orchestra выступит с концертом на сцене Международного центра мугама в Баку 25 октября в 19:00, сообщает Trend Life.

В концертной программе под названием "Oktyabr palitrası"(Октябрьская палитра) прозвучат сочинения Александра Филоненко, Витольда Лютославского, Саида Гани и Игоря Стравинского.

Отметим, что Концерт для камерного оркестра "Дамбартон-Оукс" (Dumbarton Oaks) Игоря Стравинского впервые в Азербайджане прозвучит в исполнении Cadenza Contemporary Orchestra.

Концерт Игоря Стравинского "Дамбартон-Оукс", в котором слышатся отзвуки "Бранденбургских концертов" Иоганна Себастьяна Баха, был создан по заказу супругов Блисс, меценатов и коллекционеров, и называется так же, как их особняк.

Вход на концерт свободный.

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