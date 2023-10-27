Октябрьская палитра византинистики и неоклассицизма в Баку (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама состоялся концерт Cadenza Contemporary Orchestra (художественный руководитель - композитор Туркар Гасымзаде) под названием "Oktyabr palitrası"(Октябрьская палитра), сообщает Trend Life.

В концертной программе прозвучали произведения Александра Филоненко "Fleur" (солист Глеб Хохлов), Витольда Лютославского "Танцевальные прелюдии" (солисты Мухаммедали Пашазаде, Фаган Гасанли), Саида Гани "Tokkata" (солист Хумай Гасымзаде) и Игоря Стравинского "Dumbarton Oaks".

Ведущая вечера, музыковед Шафагат Мамедова рассказала о жизни и творчестве композиторов, истории исполняемых произведений, а также поделилась с гостями вечера интересными фактами, определившими значение творчества композиторов XX века в истории мировой музыки.

Интересно, что Концерт для камерного оркестра "Дамбартон-Оукс" Игоря Стравинского спустя много лет прозвучал в исполнении Cadenza Contemporary Orchestra. В произведении, в котором слышатся отзвуки "Бранденбургских концертов" Иоганна Себастьяна Баха, был создан по заказу супругов Блисс, меценатов и коллекционеров, и называется так же, как их особняк.

Dumbarton Oaks - старинный особняк в Джорджтауне, построенный в начале XIX века, известен как один из крупнейших центров американской и мировой византинистики (предметом изучения является история и культура Византийской империи и населявших её народов). Особняк управляется попечителями Гарвардского университета.

Произведение Dumbarton Oaks 1937 года получило новое дыхание в исполнении оркестра под управлением дирижера, концертмейстера Самира Асадова, благодаря сложному стилю исполнения, а также яркой звуковой окраске, характерной для течения неоклассицизма.

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