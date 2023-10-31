Фонд Гейдара Алиева играет большую роль в формировании, развитии и пропаганды национальной культуры - народный артист Агаверди Пашаев

БАКУ /Trend Life/ - Фонд Гейдара Алиева играет большую роль в формировании, развитии и пропаганды национальной культуры. И, организованный Фондом Гейдара Алиева первый Музыкальный форум, на котором обсуждены очень важные вопросы, бесспорно должен послужить дальнейшему развитию национальной музыкальной культуры, сказал Trend Life художественный руководитель и главный дирижер Азербайджанского государственного оркестра народных инструментов, кавалер ордена "Шохрат", народный артист, профессор Агаверди Пашаев.

"На Музыкальном форуме были представлены и обсуждены очень интересные темы, среди которых образовательные вопросы исполнительской и композиторской сферы, традиционных музыкальных жанров и различных хореографических направлений, развития национальной музыки, ведения музыковедческих исследований, пропаганды наших традиций в глобальном масштабе. Очень важно сохранение традиций и следование современным тенденциям, подготовка новых молодых талантливых кадров, следование национально-культурным ценностям", - отметил Агаверди Пашаев.

Музыкальный форум, который проходит во Дворце "Гюлюстан" 29-31 октября в рамках мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, организован Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры Азербайджана при поддержке Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, Азербайджанской национальной консерватории, Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, Союза композиторов Азербайджана.

Данный форум впервые проходит в Азербайджане. На мероприятиях с участием известных ученых-музыковедов, композиторов, дирижеров и исполнителей, проводятся обширные дискуссии с участием представителей культуры, организованы панели по темам музыкального творчества, традиций в музыке, пропаганды музыки, исследования в этой области, хореографии и т.д. Мнения и предложения экспертов в рамках форума будут обобщены и отражены в Концепции "Азербайджанская культура – 2040".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!