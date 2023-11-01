БАКУ /Trend Life/ - II Международный театральный фестиваль ТЮРКСОЙ пройдёт в Ашхабаде (Туркменистан).

Об этом, как сообщает Trend Life, сказал в среду на пресс-конференции, посвящённой I Международному театральному фестивалю ТЮРКСОЙ, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев.

"Это будет системный фестиваль, второй фестиваль пройдет в Ашхабаде. Эта платформа даст новый толчок интеграции тюркского театра. Среди задач фестиваля объединение театральных деятелей тюркского мира. В I Международном театральном фестивале ТЮРКСОЙ принимают участие коллективы из шести стран, которые представят свои лучшие постановки. Не только профессионалам, но и простым зрителям они будут интересны. Постановки, вошедшие в программу фестиваля, будет судить авторитетное жюри", - сказал Султан Раев.

Отметим, что I Международный театральный фестиваль ТЮРКСОЙ проходит с 31 октября по четвертое ноября в городах Шуша и Баку. Фестиваль приурочен к 100-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, объявлению города Шуша "Культурной столицей тюркского мира" 2023 года, 150-летию азербайджанского профессионального национального театра и 30-летию ТЮРКСОЙ (Международная организация тюркской культуры).

В мероприятии, наряду с азербайджанскими театрами, участвуют театральные коллективы из других стран-членов ТЮРКСОЙ - Самаркандский музыкально-драматический театр (Узбекистан), Иссык-Кульский музыкально-драматический театр имени Касымалы Джантошева (Кыргызстан), Туркестанский музыкально-драматический театр (Казахстан), Стамбульский государственный театр (Турция), Музыкально-драматический театр имени Махтумкули (Туркменистан). В рамках фестиваля в городе Шуша прошло 9-е заседание Совета руководителей государственных театров стран-членов ТЮРКСОЙ.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!