В Баку представлена музыка аристократов - признак хорошего вкуса (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт Бакинского камерного оркестра, сообщает Trend Life.

Под руководством главного дирижера, заслуженного артиста Фуада Ибрагимова в исполнении оркестра прозвучали произведения И.С.Баха, В.А.Моцарта, Р.Шумана, В.Мамедхаде, В.Сильвестрова и Г.Пелециса.

Камерная музыка зародилась в Средние века, когда исполнялась в стенах религиозных храмов. Само название "камерная музыка" связано с итальянским словом комната - camera. Постепенно композиторы начали создавать произведения и вокальные партии, которые исполняли только в небольших помещениях для ограниченного количества людей. Только через некоторое время ее стали играть в маленьких концертных залах. Особой популярностью камерная музыка стала пользоваться в 18 веке. Богатые люди того времени устраивали концерты прямо у себя дома, это считалось признаком достатка и хорошего вкуса. Аристократы того времени даже нанимали музыкантов, которые должны были выполнять свои обязанности при дворе. На развитие камерной музыки повлияли такие классики как Моцарт и Бетховен, создавшие свои гениальные и чувственные произведения, которые будоражат сердца ценителей и по сей день. В период рассцвета камерной музыки свои шедевры творили Брамс, Глинка, Шопен и многие другие. К формам камерной музыки относятся сонаты, сюиты, кантаны, ноктюрны и фуги.

От симфонической музыки камерная отличается тем, что каждый музыкант исполняет определенную, равноправную с другими инструментами, партию.

Художественным руководителем Бакинского камерного оркестра является ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народный артист СССР и Азербайджана, профессор Фархад Бадалбейли, директором - народная артистка, профессор Егана Ахундова, главным дирижером - заслуженный артист Фуад Ибрагимов.

Фото - Кямран Багиров.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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