ТЮЗ представит в Гузанлы спектакль “İnanıram”, посвященный памяти шехидов и матерям героев Карабахской войны (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный театр юного зрителя в рамках серии мероприятий, организованных министерством культуры Азербайджана и посвященных 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, а также 150-летию азербайджанского профессионального национального театра представит моноспектакль “İnanıram” (Верю) на музыкально-театральном фестивале "Zəfər", сообщили Trend Life.

Показ при поддержке ОО İRƏLİ состоится 8 ноября в Агдамском государственном драматическом театре (временно располагается в Центре культуры поселка Гузанлы).

Фестиваль проводится при организации министерства культуры Азербайджана по случаю Дня Победы в 44-дневной Отечественной войне, который отмечается 8 ноября. Фестиваль проходит с 22 октября по 8 ноября.

Моноспектакль “İnanıram” (Верю) посвящен памяти шехидов и матерям героев Карабахской войны. Спектакль повествует о женщине, матери шехида. В молодости, во время археологической экспедиции в горной деревне, она видит на склоне холма одиноко растущее дерево. Сидя в тени этого дерева, она узнает, что скоро станет матерью. Вскоре начинается война и враг оккупирует эту территорию. Однако она живет мыслью, что когда сын вырастет, она обязательно покажет ему эти места, расскажет об этом дереве. Проходят годы, подросший сын, освобождая родную землю от оккупантов, становится шехидом именно под этим деревом... Женщина возвращается сюда, где под деревом находится могила сына. В ее мысленном диалоге с сыном не только боль потери, но и чувство гордости... Вера матери шехида крепка и непоколебима - Родина едина, другие матери больше не испытают боль потери...

Автор произведения - писатель-драматург Ульвия Гейдарова, режиссер-постановщик и оформитель сцены – Эльшад Рагимзаде, музыкальное оформление – Айгюль Гулиева, ассистент режиссера – Сона Мустафаева. Образ матери воплощает Земфира Абдулсамедова.

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