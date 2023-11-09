Фестиваль "Zəfər": "Победа" на сцене Бакинской русской драмы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку прошел показ музыкально-драматической композиции "Победа", посвященной Дню Победы в 44-дневной Отечественной войне, сообщает Trend Life.

Показ организован в рамках музыкально-театрального фестиваля "Zəfər", проводимого при организации министерства культуры Азербайджана по случаю Дня Победы в 44-дневной Отечественной войне, который отмечается 8 ноября.

На мероприятии прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики. Минутой молчания была почтена светлая память шехидов, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана.

В своем выступлении главный режиссер театра, народный артист Азербайджана Александр Шаровский подчеркнул, что победа в 44-дневной Отечественной войне золотыми буквами вписана в историю Азербайджана.

Музыкально-драматическая композиция "Победа" была с большим интересом встречена зрителями.

Посредством поэтических и музыкальных произведений на сцене театра была рассказана история длиной в 30 лет. На фоне Шушинской крепости актеры поведали о многолетней печали и тоске азербайджанского народа по Карабаху, о его борьбе за освобождение от оккупации исконных, исторических земель, о мужественных молодых ребятах, которые отдали свои жизни во имя целостности Родины.

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